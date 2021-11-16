Ek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ek eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Ek kelimesiyle örnek cümleler:

1- Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa dersi noktalıyorum.

2- Kelimelerin gövdesine ve köküne gelip anlamlarını değiştiren eklere yapım eki denir.

Ek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- İlave:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ilave, katmak, eklemek anlamına gelir. Kelimenin ''ilaveten'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

2- Zeyil:

Genellikle bir konuya açıklık getirmek için yapılan açıklamalara zeyil denir. Zeyil aynı zamanda dipnot anlamında da kullanılır.

3- Lahika:

Arapça kökenli bir sözcük olan lahika, lahik kelimesinden türetilmiştir. Kelimelerin sonuna getirilen eklere lahika denir.

Ek Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Yemeğe biraz daha baharat ve nar ekşisi ilave edebilirsin.

2- Kitabın sonuna açıklama yazısı ilave ettim.

3- Öğrendiğimiz yeni bilgiler tarihe zeyil olarak düşülmeli.

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4- Yazar kitabın lahika kısmında çok fazla yabancı kelime kullandığı için yazıyı anlamakta güçlük çektim.