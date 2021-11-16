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Ek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ek eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#EK#Nedir
Ek kelimesinin eş anlamlısı nedir Ek eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Bir yapının temel parçası olmayıp sonradan ilave edilen şeylerin tümüne ek denir. Kelimenin fiil hali ''eklemek'' şeklinde yazılır. Örneğin: ''Yemeğe bir tutam karabiber ve kekik eklemeyi unutma'' Dilbilgisinde ekler yapım ve çekim eki olmak üzere ikiye ayrılır. Ek kelimesinden türetilmiş birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Eklem 2- Ek Bina 3- Ekin 4- Ek Ders. Ek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ek kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Ek kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa dersi noktalıyorum.

 2- Kelimelerin gövdesine ve köküne gelip anlamlarını değiştiren eklere yapım eki denir.

 Ek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- İlave:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan ilave, katmak, eklemek anlamına gelir. Kelimenin ''ilaveten'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

 2- Zeyil:

 Genellikle bir konuya açıklık getirmek için yapılan açıklamalara zeyil denir. Zeyil aynı zamanda dipnot anlamında da kullanılır.

 3- Lahika:

 Arapça kökenli bir sözcük olan lahika, lahik kelimesinden türetilmiştir. Kelimelerin sonuna getirilen eklere lahika denir.

 Ek Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Yemeğe biraz daha baharat ve nar ekşisi ilave edebilirsin.

 2- Kitabın sonuna açıklama yazısı ilave ettim.

 3- Öğrendiğimiz yeni bilgiler tarihe zeyil olarak düşülmeli.

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 4- Yazar kitabın lahika kısmında çok fazla yabancı kelime kullandığı için yazıyı anlamakta güçlük çektim.

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