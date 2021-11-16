Ek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ek eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Ek kelimesiyle örnek cümleler:
1- Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa dersi noktalıyorum.
2- Kelimelerin gövdesine ve köküne gelip anlamlarını değiştiren eklere yapım eki denir.
Ek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- İlave:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan ilave, katmak, eklemek anlamına gelir. Kelimenin ''ilaveten'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.
2- Zeyil:
Genellikle bir konuya açıklık getirmek için yapılan açıklamalara zeyil denir. Zeyil aynı zamanda dipnot anlamında da kullanılır.
3- Lahika:
Arapça kökenli bir sözcük olan lahika, lahik kelimesinden türetilmiştir. Kelimelerin sonuna getirilen eklere lahika denir.
Ek Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Yemeğe biraz daha baharat ve nar ekşisi ilave edebilirsin.
2- Kitabın sonuna açıklama yazısı ilave ettim.
3- Öğrendiğimiz yeni bilgiler tarihe zeyil olarak düşülmeli.
4- Yazar kitabın lahika kısmında çok fazla yabancı kelime kullandığı için yazıyı anlamakta güçlük çektim.