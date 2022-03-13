Eğitime kar engeli

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GİRESUN

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, İlimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verildi. Ayrıca İlimiz genelinde, Engelli ve Hamile personeller de 14 Mart 2022 Pazartesi günü, 1 (Bir) gün idari izinli sayılacak” denildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde her tür resmi ve özel okulların 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini açıkladı.

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RİZE

Rize Valiliği de devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskleri değerlendirerek, ulaşımda aksamalar ve don olayı tehlikesi nedeniyle tatil kararı verdi. Yapılan açıklama şöyle:

“İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacak.”