Eğitime kar engeli

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Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ile birlikte yoğun kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği kentler…

GİRESUN

Giresun’da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar bir gün tatil edildi. Giresun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

TRABZON

Trabzon’da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle servis minibüslerinde mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Trabzon Valiliği’nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildi" denildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce kar yağışı öncesinde hazırlıkların başlandığı belirtilerek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği duyuruldu.

RİZE

Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."

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ZONGULDAK

Zonguldak’ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın bir günlüğüne tatil edildi. Kentte iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçeler ile köylerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimler 1 metreyi buldu. Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada il genelindeki ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumları, yarın için bir gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı bildirildi.

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DÜZCE

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 23 Aralık Perşembe günü Yığılca ilçemizde eğitime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca Yığılca ilçemizdeki kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.