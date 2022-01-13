Eğitime 6 ilde kar engeli

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Bakan Kurum açıkladı İşte 2021in enleri...Bakan Kurum açıkladı! İşte 2021'in 'en'leri...#Murat Kurum
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Çinden dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılarÇin'den dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılar! #Çin
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendiSıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi#Sıla
Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldiOna sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi#Jason Momoa
Tepki çeken adım: Resmen iç savaş provasıTepki çeken adım: Resmen iç savaş provası!#ABD
HABERLEREğitim Haberleri

Eğitime 6 ilde kar engeli

#Okul#Tatil#Kar
Eğitime 6 ilde kar engeli

Soğuk hava şartları nedeniyle 6 ilde eğitime bir gün ara verildi. Konya’da ise 6 ilçenin hıfzıssıhha kurulu kararı gereği eğitime bir günlüğüne uzaktan devam edilmesi kararı alındı. Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde öğrenciler derslere çevrimiçi katılırken, karar gereği hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayıldı

Haberin Devamı

KONYA’DA UZAKTAN EĞİTİM
Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezlerinde 30 santime, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Bozkır, Derebucak, Derbent, Güneysınır, Seydişehir ve Yunak ilçelerinin tamamında Meram, Karatay ve Akören ilçelerinin de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan mahallelerindeki bazı okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

GÜMÜŞHANE

Kelkit ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Merkez, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi

BAYBURT

Bayburt valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü Bayburt İl genelinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.”

TUNCELİ

Haberin Devamı

Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

ORDU

3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre; “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak 2022 Perşembe bir gün süreyle Akkuş ,Korgan ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir.Hamile ve engeli olan kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacaktır”

ARDAHAN

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği köy yolunda mahsur kaldı. Makam aracı köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Ardahan’da dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Hanak, Damal ve Çıldır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.
Öte yandan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği Tunçoluk köyünde kara saplandı. Yolda mahsur kalan araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okul#Tatil#Kar

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler