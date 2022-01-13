Eğitime 6 ilde kar engeli

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KONYA’DA UZAKTAN EĞİTİM

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezlerinde 30 santime, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Bozkır, Derebucak, Derbent, Güneysınır, Seydişehir ve Yunak ilçelerinin tamamında Meram, Karatay ve Akören ilçelerinin de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan mahallelerindeki bazı okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verildi.



EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

GÜMÜŞHANE

Kelkit ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Merkez, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi

BAYBURT

Bayburt valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü Bayburt İl genelinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.”

TUNCELİ

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Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

ORDU

3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre; “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak 2022 Perşembe bir gün süreyle Akkuş ,Korgan ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir.Hamile ve engeli olan kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacaktır”

ARDAHAN

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği köy yolunda mahsur kaldı. Makam aracı köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan’da dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Hanak, Damal ve Çıldır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği Tunçoluk köyünde kara saplandı. Yolda mahsur kalan araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.