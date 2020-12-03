Eğitimde yeni teknolojiler... MEB Ajanda ve e-Okul hayata geçti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bazı öğretmenlerin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Bakan Selçuk “Amacımız işleri kolay kılmak, öğrenci ve öğretmenlerimizin günlük mesaisini daha hızlı ve kolay şekilde yürütmelerini sağlamak” diyerek şöyle konuştu:

'AMAÇ BÜROKRATİK İŞLERİ HIZLANDIRMAK'

“Hizmetlerimizin büyük kısmını elektronik olarak yapmaya gayret ediyoruz. İşlemlerin hızlanması ve kaliteli olabilmesi buna bağlı. Birçok farklı sistem kullanıyoruz. Bunların hepsi de işlemlerin hızlı yürütülmesini sağlıyor. Artık dijital işlemlerin günlük haytamızdaki yeri farklılaşmaya başladı. 2020 yılı istatistiklerine göre ülkemizde mobil cihazlardan web trafiği yüzde 74.8 ile ilk sırada yer alıyor. Biz de mobil uygulamalarımızı yeni teknolojilerle yeni araçlarla yeniliyor ve güncelleştiriyoruz.

İKİ YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇTİ

İki yeni uygulamayla karşınızdayız. Bunlardan ilki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ajanda. Bu uygulama diğer mobil web ve masaüstü sistemleriyle bütünleşik olarak diğer veri sistemleriyle alışveriş yapacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu uygulama birçok özelliğe sahip ama en önemlisi dijital takvime sahip olması. Öğretmenimiz kendi telefonundan takvimini görüp, kişiselleştirip, günlük hayatında öğretmen olarak neyi nasıl yapması gerektiği konunda her şeyi hazır bulabilecek.

NAKİL VE ATAMA İŞLEMLERİ DE YAPILABİLECEK

Yoklama almaktan tutun günlük iş ve işlemlerin tamamını hızlandırması gibi birçok fırsatı bu uygulamada bulabiliyoruz. e-Okul ve MEBBİS’teki nakil-kabul günleri, atama onay tarihleri, hizmet içi onay işleri gibi birçok konuyu öğretmenlerimiz buradan halledecek. Takvimli işlerin zamanında yapılması konusunda büyük kolaylık sağlayacak.

ELEKTRONİK YOKLAMA BAŞLIYOR

Diğer bir uygulama da e-Okul öğretmen uygulaması. Burada öğretmen ve okul yöneticilerimize bir hizmet sunuluyor. Davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi birçok konuda gayet kullanıcı dostu bir şekilde ele alınabiliyor ve kolaylıkla yürütebiliyor işlemler. Aynı zaman e- Yoklama işlemi de buradan yapılmış oluyor. Kayıtlar otomatik olarak tutulmuş oluyor.

Öğretmenlerimiz kısa sürede elektronik yoklama alabilecek. Bunlar da e-Okul sistemine otomatik olarak girecek. Öğrencilerimizin devamsızlıklarıyla ilgili hususlar ve benzeri birçok konu bir otomasyon sistemi içerisinde hayata geçirilecek ve bu şekilde öğretmenlerimiz ile okul müdürlerimiz daha az bürokrasiyle uğraşmış olacak. ‘e-Okul öğretmen’ tüm kaynaklardan ücretsiz indirebilecek ve bu uygulamalardan öğrencilerin tüm akademik bilgileri, özelikleri görüntülenebilecek. Ülkemizin geleceği açısından bu tür yeni girişimleri ve yenilikçi yaklaşımları son derece önemsiyoruz ve bunun devamı da gelecek."

ÖĞRETMENLER CANLI DERS SONRASI FORM DOLDURACAK

Tanıtımı yapılan iki teknolojik yeniliğin yanı sıra açıklanan bir diğer yeni uygulama da öğretmenlerin canlı ders sonrası form dolduracak olmaları. Bu amaçla MEB tüm öğretmenlere 'Canlı Ders Kontrol Formu' gönderdi. Ders içeriği, materyaller ve öğrencilerin derse katılımı gibi bir çok maddeden oluşan formu canlı ders sonrası tüm öğretmenlerin doldurması istendi. Formda yer alan maddeler şu şekilde:

- Ders içerik planımı yaptım.

- Dersten önce öğrencilerime ön hazırlık materyalleri gönderdim.

- Dersimin başında öğrencilerimi işlenecek konu ders/konu hakkında bilgilendirdim.

- Öğrencilerimin canlı derste yapacağı etkinlikleri dinleme, cevap verme, not alma, hareket etme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladım.

- Öğrencilerime sunduğum içerikleri sade ve anlaşılır şekilde düzenledim.

- Dersim için dikkat çekici ve okunabilir resim, fotoğraf, yazı gibi dijital araçlar hazırladım ve kullandım.

- Kullandığım araçların ses ve görüntü kalitesini ders öncesinde kontrol ettim.

- Dersimde yaşanabilecek bir kesinti ya da sorun durumu için alternatif ders planlamamı yaptım.

- Ders sırasından öğrencilerimin derse etkin katılımını derste işlenen konu hakkında tartışma yapmalarını sağladım.

- Dersimin sonunda dersin genel özetlemesini yaptım ve öğrencilerime derste işlenen konu ile ilgili görevler verdim.

- Canlı dersime giremeyen öğrencilerimi tespit ettim, katılamama gerekçelerini öğrendim ve konu eksiklerini gidermek için tamamlayıcı çalışma yaptım.