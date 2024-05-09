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Eğitimde şiddete yönelik cezalar yüzde 50 arttırılsın

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#MEB#İbrahim Oktugan
Eğitimde şiddete yönelik cezalar yüzde 50 arttırılsın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 11:44

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini söyleyerek şiddet uygulayanlara yönelik cezaların yüzde 50 oranında artırılmasını önerdiklerini açıkladı.

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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın okuldan atılan bir öğrenci tarafından öldürülmesinin ardından eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:

“Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitimde şiddetin kökünü kazıma çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz.

TUTUKSUZ YARGILANMA YOLU KAPATILSIN
Anayasa Mahkemesi, öğretmenlik meslek kanununu iptal ettikten sonra bakanlığımız yeni bir kanun çalışması başlattı. Kanun taslağında şiddet ile ilgili bazı önerilerde bulunduk. Bu türden fiillere karşılık cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesi, bu fiili işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesi ve tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını istedik. Ayrıca Özel öğretim kurumlarında görev yapanların da kendilerine karşı işlenen suçlar sebebiyle kamu personeliyle aynı statüde görülmesini taslak için önerdik.  Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelecek.”

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#Yusuf Tekin#MEB#İbrahim Oktugan

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