Eğitim yüz yüze, oyunlar temassız

YENİ eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta başlatılmıştı. Okulların yüz yüze eğitime açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül’de gerçekleştirilecek uyum programı için okulöncesi eğitim kurumlarına ve ilkokul birinci sınıfa başlayan minikler okula bir gün gidecek. Öğrencinin okula hangi gün geleceğine okul yönetimleri karar verecek. Okulöncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık beş etkinlik saati olacak şekilde bir gün, ilkokul birinci sınıflarda ise 30’ar dakikalık beş ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde bir gün üzerinden planlanacak. Teneffüslerde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu ise ziyaretçinin mutlaka kaydı tutulacak. Okulöncesi ve ilkokul birinci sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. ‘Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz’ parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.

YENİ NORMALE EĞLENCELİ ALIŞMA

Bakanlık, okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirerek, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için ‘Temassız Oyunlar Kitabı’ hazırladı. Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen 60 oyunun her biri, çocuklarda ‘tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve işbirliğinin gelişmesine yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

UYUM SONRASI HAFTADA İKİ GÜN OKUL

28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3’er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Diğer dersler ise EBA TV ve EBA’dan sürecek.

HER GÜN AYNI VELİ GÖTÜRSÜN

SAĞLIK Bakanlığı okullarda alınacak tedbirlerin de yer aldığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni güncelledi. Rehberde, öğrencileri okula her gün aynı kişinin bırakması ve alması isteniyor. Ayrıca büyükanne-büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması öneriliyor. Rehberdeki önemli tavsiyelerden biri de çocukların sosyal mesafeye göre ayarlanmış oturma düzenleriyle ilgili. Ayrıca, servis şoförlerinin hijyen kurallarına titizlikle uymaları ve maske takmaları, öğrencilerin hep aynı koltukta oturmasının sağlanması da tavsiye ediliyor.

TÜM OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

MEB’den yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitimin başlayacağı uyum haftası için okulöncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıklar tamamlandı. Tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek.

UYARI MEKANİZMASI HAZIR



MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak. Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak. Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.

KURSLAR VE SINAVLAR YÜZ YÜZE

8 ve 12’inci sınıflar okullarda açılan destekleme ve yerleştirme kurslarında yüz yüze eğitim almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yılki sınavlarda öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre, ilkokulda sınav olmayacak. Ortaokullar, liseler için sınavlar okullarda yapılacak. Bu sınavlar randevulu sistemle gerçekleştirilebilecek.