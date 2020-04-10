EBA’ya büyük ilgi... 1 ayda 1 milyarı aştı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dijital eğitim platformu 'eba.gov.tr', son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklandı ve kullanıcılar yaklaşık 900 milyon kez sayfa görüntülemesi gerçekleştirdi. Uzaktan eğitim sürecinin başladığı mart ayı verilerine göre, 'eba.gov.tr', küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler uzaktan eğitim platformunu geride bırakarak dünyada eğitim alanında en çok ziyaret edilen 6’ncı internet sitesi oldu. Aynı zamanda dünya genelinde tüm internet siteleri içinde 317’nci, Türkiye’de de 12’nci sıraya yerleşti. 'eba.gov.tr' Türkiye’de kamu internet siteleri arasında ise ilk sırada.

10 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

Mobil uygulama olarak Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) indirilme oranı da kısa sürede 10 milyonu aştı. EBA mobil uygulaması 8 Nisan itibariyle Android işletim sistemi kullanan cihazlarda toplamda 7 milyon 120 bin, EBA Akademik Destek uygulaması 1 milyon 460 bin; İOS işletim sistemi kullanan cihazlarda ise EBA mobil uygulaması 1 milyon 460 bin, EBA Akademik Destek uygulaması 204 bin kez indirildi. EBA dijital eğitim platformunu son 30 gün içerisinde tüm öğretmenlerin yüzde 69’u, okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin ise yüzde 44’ü kullandı. Son bir hafta içerisinde YKS’ye hazırlanan 531 bin öğrenci üniversite hazırlık platformu olan EBA Akademik Destek’ten faydalandı.

'GELİŞTİRME GAYRETİNDEYİZ'

Avrupa ve Amerika’da birçok ülkenin uzaktan eğitime henüz başlayamadığı bir süreçte Türkiye’nin hali hazırda geliştirmekte olduğu altyapısıyla rekor sayılabilecek kısa bir süre içinde televizyon kanalları ve web portallarıyla uzaktan eğitime başladığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin dijital eğitim platformu EBA’yı kullanım oranları dünya ölçeğinde önemli bir yerde. Uzaktan eğitime başladığımız ilk günden bu yana, EBA Kontrol Merkezi’nde sistemi 7 gün 24 saat izleyerek sürekli geliştirme gayretindeyiz. Önümüzdeki günlerde LGS ve YKS’ye hazırlık sürecindeki 8 ve 12'nci sınıf düzeyindeki tüm öğrencilerimizi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla “canlı sınıf”larda bir araya getirmeye başlıyoruz. Sistem altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, eğitimde fırsat adaleti ilkemize uzaktan eğitimde bütün boyutlarıyla ulaşarak bu alanda dünyaya model ülke olmaktır. Bundan sonraki süreçte 2023 Eğitim Vizyonumuzdaki hedefler doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlerimiz için kamuoyu ile paylaşacağımız çok daha farklı çalışmalarımız olacak” dedi.