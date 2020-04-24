EBA’dan 3 ve 4’lere de canlı ders

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), 27 Nisan-2 Mayıs haftalık canlı ders programı açıklandı. 3 ve 4'üncü sınıflar da EBA'da canlı ders yapabilecek. Canlı sınıflar ilk olarak sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıfların kullanımına açılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre, canlı sınıf uygulamaları kademe kademe tüm öğrencilere açılacak. Sınıf bazlı canlı ders çizelgesine www.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

27 Nisan itibariyle canlı ders çizelgesi ise şöyle:

//www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html?canli=true