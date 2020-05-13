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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.05.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

EBA’da 3 değişiklik yapıldı

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EBA’da 3 değişiklik yapıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) üç önemli değişiklik yapıldı.

Koronavirüsle mücadelede MEB'in uzaktan eğitime geçmesinin ardından EBA’ya olan ilgi ve talep büyük oranda arttı. MEB, EBA altyapısını her geçen gün daha da geliştiriyor ve yeni yatırımlarla zenginleştiriyor. Son yapılan düzenlemeyle EBA öğrenci giriş saatlerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle beraber öğrencilerin EBA giriş saatleri de arttırılmış oldu. www.eba.gov.tr adresi üzerinden de yayımlanan değişiklikler şunlar:

- Okul Yöneticisi dersi kaydedince hazırlık evresi başlayacak.
- Öğretmenlere ve öğrencilere, canlı dersiniz “Oluşturuldu” durumuna geçince bildirim gönderilecek.
- Canlı ders, başlangıç saatinden 1 saat öncesine kadar oluşturulamaz ise iptal edilecektir.

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