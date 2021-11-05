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Düz taban ne demek, ne anlama gelir? Düz taban kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Düztaban#Nedir
Düz taban ne demek, ne anlama gelir Düz taban kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Düztaban sıklıkla kullanılan terimlerden biridir. Özellikle kullanım anlamı bakımdan önem taşıyan kelimelerden biridir. Sağlık açısında da değerli olan bu kavram pek çok kişi tarafından oldukça merak edilir. Bu bakımdan Düztaban kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve günlük hayatta kolaylıkla kullanabilirsiniz. Düz Taban ne demek, ne anlama gelir? Düz Taban kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Düztaban kelimesi Türkçede birleşik kelimelerden biridir. Düztaban kelimesinin ne anlama geldiği konusunun yanı sıra nasıl yazıldığı da merak edilir. Bu bakımdan düztaban birleşik yazılmalıdır. Düztaban kelimesinin anlamı ise tabanında oyukluk bulunmayan kimseler için kullanılan bir kelimedir.

 Düztaban Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Düztaban kelimesi günlük yaşantıda sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biridir. Düztaban kelimesi ayak tabanında oyukluk bulunmayan kimseler için kullanılmaktadır. Ayrıca kişilerin düztabanlı oldukları yürüyüşlerinden de belli olabilmektedir. Düz tabanlı kimselerde ayakları yere oturan kısımlar düzdür.

 Başka bir deyişle kişinin ayak kemiklerinin bulunmaması veya az olması durumu da düztaban kavramı ile ifade edilmektedir.

 Düztaban Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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 Düztaban kelimesi günlük hayatta sıklıkla görülen ve telaffuz edilen kelimeler arasında yer almaktadır. Düztaban kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ise şu şekildedir:

 - ''Doğal ayak kemerinin kaybolması ile oluşan yapısal bozukluk''

 - ''Tabanı kemerli olmayan, düz olan "(kimse)"

 - ''Dar tabanlı bir tür rende''

 Düztaban kelimesinin TDK'ye göre sözlük anlamları bunlardır.

 

 

 

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