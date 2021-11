Duygu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Duygunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Duygu kelimesiyle örnek cümleler:

1- Bu duygu yüklü şarkıyı ne zaman dinlesem ağlamaklı oluyor.

2- Maalesef insan kaç yaşına gelirse gelsin duygularına söz geçiremiyor.

Duygu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- His:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan his kelimesi duygu ile eş anlamlıdır. Bu kelime ''etmek'' yardımcı fiiliyle kullanılır ve ''hissetmek'' şeklinde yazılır. His kelimesi birçok tamlamanın ve birleşik isimde yer alır. Örnekler: 1- Altıncı His

2- Hissikablelvuku

3- İhtisas:

His kelimesinden türetilen ihtisas kelimesi, hem sezmek hem de hissetmek anlamına gelir. Kelimenin sıfat hali mütehassis şeklinde yazılır. Mütehassis, duygulanan ve hisli demektir.

4- Sezgi:

Henüz gerçekleşmeyen ya da somut olmayan bir şeyi bilmeye sezgi denir. Sezgi kelimesi, duygu ve his sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Duygunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Senin hakkında en başından beri güzel şeyler ''hissediyorum.''

2- ''Sezgilerime'' güveniyorum; o da beni seviyor.

3- Şiir mantıkla değil ''ihtisas'' ile yazılır.

4- Kalbimdeki ihtisaslar zaman geçtikçe azalacağına daha da artıyor.