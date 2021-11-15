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Duygu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Duygunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Duygu#Nedir
Duygu kelimesinin eş anlamlısı nedir Duygunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Öz Türkçe bir sözcük olan duygu, ''duymak'' fiilinden türetilmiştir. Kişinin gözlemleri ve deneyimleri sonucu iç dünyasında yaşanan değişimlere duygu deni. Sevgi, şefkat, merhamet, merak, olumlu duygular arasında yer alır. Kin nefret, öfke ise olumsuz duygulara örnek olarak gösterilebilir. Duygu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Duygu kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Duygu kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Bu duygu yüklü şarkıyı ne zaman dinlesem ağlamaklı oluyor.

 2- Maalesef insan kaç yaşına gelirse gelsin duygularına söz geçiremiyor.

 Duygu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- His:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan his kelimesi duygu ile eş anlamlıdır. Bu kelime ''etmek'' yardımcı fiiliyle kullanılır ve ''hissetmek'' şeklinde yazılır. His kelimesi birçok tamlamanın ve birleşik isimde yer alır. Örnekler: 1- Altıncı His

 2- Hissikablelvuku

 3- İhtisas:

 His kelimesinden türetilen ihtisas kelimesi, hem sezmek hem de hissetmek anlamına gelir. Kelimenin sıfat hali mütehassis şeklinde yazılır. Mütehassis, duygulanan ve hisli demektir.

 4- Sezgi:

 Henüz gerçekleşmeyen ya da somut olmayan bir şeyi bilmeye sezgi denir. Sezgi kelimesi, duygu ve his sözcükleriyle eş anlamlıdır.

 Duygunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 1- Senin hakkında en başından beri güzel şeyler ''hissediyorum.''

 2- ''Sezgilerime'' güveniyorum; o da beni seviyor.

 3- Şiir mantıkla değil ''ihtisas'' ile yazılır.

 4- Kalbimdeki ihtisaslar zaman geçtikçe azalacağına daha da artıyor.

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#TDK#Duygu#Nedir

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