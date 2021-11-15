Duygu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Duygunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Duygu kelimesiyle örnek cümleler:
1- Bu duygu yüklü şarkıyı ne zaman dinlesem ağlamaklı oluyor.
2- Maalesef insan kaç yaşına gelirse gelsin duygularına söz geçiremiyor.
Duygu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- His:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan his kelimesi duygu ile eş anlamlıdır. Bu kelime ''etmek'' yardımcı fiiliyle kullanılır ve ''hissetmek'' şeklinde yazılır. His kelimesi birçok tamlamanın ve birleşik isimde yer alır. Örnekler: 1- Altıncı His
2- Hissikablelvuku
3- İhtisas:
His kelimesinden türetilen ihtisas kelimesi, hem sezmek hem de hissetmek anlamına gelir. Kelimenin sıfat hali mütehassis şeklinde yazılır. Mütehassis, duygulanan ve hisli demektir.
4- Sezgi:
Henüz gerçekleşmeyen ya da somut olmayan bir şeyi bilmeye sezgi denir. Sezgi kelimesi, duygu ve his sözcükleriyle eş anlamlıdır.
Duygunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Senin hakkında en başından beri güzel şeyler ''hissediyorum.''
2- ''Sezgilerime'' güveniyorum; o da beni seviyor.
3- Şiir mantıkla değil ''ihtisas'' ile yazılır.
4- Kalbimdeki ihtisaslar zaman geçtikçe azalacağına daha da artıyor.