Dünyada okullar nasıl açılıyor?

ABD: TRUMP TALİMAT VERDİ

Vaka sayısının yüksek seyrettiği ABD’de Başkan Donald Trump eyalet yönetimlerine okulların açılması talimatı verdi. Bazı eyaletler hazır olmadıklarını açıkladı. Eylülde okulları açma kararı alan New York’ta öğrenciler haftada bir-üç gün arası okula gidecek, diğer günler uzaktan eğitim alacak. Sınıflarda en fazla 12 kişi bulunacak.

İNGİLTERE: KÜMELİ EĞİTİM

Çocuklarını okula göndermeyen ailelere para cezası uygulanacağını duyuran İngiltere’de öğrenciler, sınıflarda kümeler halinde eğitim görecek, ayrı ayrı yemek ve ulaşımdan yararlanacak. Okula giriş-çıkış saatleri de farklı olacak.

İTALYA: TEK KİŞİLİK SIRALAR

14 Eylül’de açılması planlanan İtalya’da hükümet, sınıflarda tek kişilik sıra kullanmak için ihale açtı. Sınıf düzenlemeleri okul yönetimlerinin kararına bırakıldı. Okullara ek alan kiralamaları için fon sunulacağı da açıklandı.

FRANSA: HİBRİT SİSTEM

Fransa’da okullar açıldı. Ülke genelinde eğitim anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda kademeli başladı. Derslerin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı uzaktan yapılıyor. Liseler ise eylülde açılacak.

İSPANYA: 20 KİŞİLİK SINIFLAR

İspanya’da okullar eylülde açılacak, sınıflardaki öğrenci sayısı 20’den fazla olmayacak. Çocuklar maske takmaya teşvik edilecek ve 1.5 metre sosyal mesafe sınıf içinde de korunacak.

BREZİLYA: MESAFE KURALI GELDİ

Brezilya’da ana okulları açıldı; ilk, orta ve lise öğrencileri de ağustos sonunda eğitime başlayacak. Öğrenciler, sınıfta ve oyun alanlarında küçük gruplar halinde olacak. Birbirinden mesafeli olmaları konusunda uyarılacak.

İSRAİL: PENCERELER HEP AÇIK

Okulların 1 Eylül’de açılacağı İsrail’de maske dördüncü sınıf ve üzeri öğrenciler için zorunlu tutuldu. Pencereler, okullarda açık tutulacak ve eller sıklıkla yıkanacak.

ALMANYA: YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI Almanya’da okullarına dönen çocuklar, yüz yüze eğitimlerine başladı. Okullarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda öğrenciler, kurallar ve işaretlerle uyarılıyor. Öğrenciler ve öğretmenler koridorlarda maske takıyor ama sınıflarda veya oyun alanlarında mecburi değil.