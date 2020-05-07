Dünya eğitimde normalleşmeye başladı

Okullarını açan ilk ülkelerden biri Danimarka oldu. Danimarka Aarhus Üniversitesi’nde eğitim yönetimi ve politikaları alanında çalışan, oğlu da okula giden Doç. Dr. Sedat Gümüş süreci şöyle anlattı: “Mart ayının ortasında koronavirüs yayılınca okullar tatil edildi. 30 Mart’tan itibaren ise vaka sayısı düşüşe geçti. 6 Nisan’da Başbakan 15 Nisan itibarıyla kreşlerin ve okulların 5’inci sınıfa kadar olan sınıfların (bizdeki 1-6 sınıflara denk geliyor) açılacağını duyurdu. Ancak, tam olarak hangi gün açılacağının inisiyatifini okullara bıraktılar. Hükümetin yayınladığı kılavuzdaki şartlara tam olarak uyduktan sonra açılmasını istediler okulların. İlk gün okulların yarıya yakını açıldı. Sonrasında da yavaş yavaş o yaş grupları için olan tüm okullar açıldı.

SINIFLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Uygulamalar tespit edilen eksiklere göre revize ediliyor zamanla. Alınan önlemler şöyle:

Tüm sınıflar ikiye bölünecek. Sınıfın yarısı sınıfta ders görürken diğer yarısı dışarıda, spor salonunda vs. olacak. Havalar iyi olduğu sürece benim oğlumun sınıfında bir grup sürekli dışarıda bir grup içerideydi. Sınıf içinde öğrenciler arasından 1.5 metre civarı bir uzaklık olacak. Ayrıca, öğrenciler sabah sınıfa girmeden ve dışarı çıkıp döndüklerinde el yıkayacaklar. Öğrencilere sosyal mesafeyi korumaları öğretilecek. Okullarda temizlik arttırılacak, kapı kolları yerler, masalar vs günde birkaç kez silinecek. Okullara ek temizlik malzemesi bütçesi verildiği açıklandı. Ders saatleri azaltıldı.

VELİLERDEN İTİRAZ

Facebook’ta 40 bin üyeli ‘Benim çocuğum deney tavşanı değil’ adlı bir grup kuruldu. Bazı veliler çocuklarını göndermek istemediler. Ancak şu ana kadar rakamlar okul açılması sonrasında bir kötüye gidiş olmadığını gösteriyor. Gözlemim belirlenen yaş grubundaki çocukların çok büyük oranda okula başladıkları yönünde.



DÜNYADAN ÖRNEKLER

ÇİN: Çin’de okullarda eğitim geçtiğimiz aydan beri sürüyor.

HONG KONG: Sınavlar spor salonlarında birbirinden uzak mesafede maske ve dezenfektanlarla gerçekleşti.

VİETNAM: Maske takan öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak derslerine başladı. Öğretmenler derse başlamadan önce öğrencilerin ateşini ölçüyor.

TAYLAND: Molilokayaram Okulu’nda sosyal mesafe kuralını gözeterek derslere başlayan öğrencilerin giydiği maske ve koruma aparatları dikkat çekiyor.

İSRAİL: Ortaokul öğrencileri maske ve eldivenlerle sınıflarını dezenfekte ettikten sonra derslere başlıyor. İlkokul öğrencileri ise sınıf öğretmenlerinin kontrolünde okullarına maskeleri takılı şekilde giriş yapıyorlar.

FİLİSTİN: Gazzeli lise öğrencileri sınav giriş belgelerini maskeli ve eldivenli görevlilerin elinden alıyorlar.

ALMANYA: Öğretmenler öğrencilerini sürekli olarak hijyen konusunda bilgilendiriyor. Düsseldorf’ta bir lise öğrencisi okulların açılmasını Düseldorf Parlamento binası önünde pankart açıp oturma eylemi yaparak protesto etti.

NORVEÇ: Öğrenciler okullarına uzun kuyruklar oluşturarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak giriş yapıyorlar.

İZLANDA: Sınıflardaki öğrenci sayısı azaltıldı. Maske kullanmayan öğretmen ve öğrenciler sınıfta sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarını birbirinden ayırıp ders işliyorlar.