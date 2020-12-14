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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Doktorlar, kız öğrenciler için söylüyor

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Doktorlar, kız öğrenciler için söylüyor
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Yaklaşık 110 kişilik kadroyla dört farklı kent ve altı farklı stüdyoda gerçekleştirilen ‘Hekimler Söylüyor Vol.2’ albümü dinleyiciyle buluştu. Albümünün gelirleri, pandemi süresince hayatını kaybeden doktorlar ve sağlık çalışanları anısına TEV bünyesinde oluşturulan ‘Hekimler Söylüyor’ burs fonuyla geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerin eğitimine aktarılacak.

‘Hekimler Söylüyor’ Proje Koordinatörü Dr. Özlem Kaya, projenin ilk albümünün 12 Mayıs 2019'da yayımlandığını söyledi. Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen 55 hekim, pandemi nedeniyle albüm çalışmalarını bir yılda tamamladı. Albümün  sanat yönetmenliğini kanun sanatçısı Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş, yapımcılığını Ege Şafak Orpheus Yapım üstlendi. Stüdyo okumaları sırasında ses sanatçıları Nazire Savran, Özlem Doğuş Varlı ve Sıla Erol, hekimlere vokal koçluğu yaptı.

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, konuk sanatçı olarak projeye destek verirken, albümde hekimlerle iki eser seslendirdi. Albüm, altyapı kayıtlarıyla birlikte yaklaşık 110 kişilik kadro ile dört farklı il ve altı farklı stüdyoda yapıldı. ‘Hekimler Söylüyor Vol.2’ albümünün gelirleri, pandemi süresince yitirilen doktorlar ve sağlık çalışanlarının anısına Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan ‘Hekimler Söylüyor’ burs fonuylai geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerin eğitimine aktarılacak. Pandemi nedeniyle albüm satışları sadece çevrimiçi olarak shop.hekimlersoyluyor.com sitesi üzerinden yapılacak.

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