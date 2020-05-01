Doğum gününde Bakan’a türkü sürprizi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıktaki toplantı salonundan, Sakarya’daki idareci ve öğretmenlerle evlerinden buluşmaya katıldı. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin veriler paylaşan ve Sakarya’daki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, öğretmenliğin bir fedakârlık mesleği olduğuna vurgu yaptı. Öğretmenlerden sürekli kendilerini geliştirmelerini, yeni şeyler öğrenerek eğitim sürecine yansıtmalarını isteyen Selçuk, yerel düzeyde ihtiyaçlara göre alınacak hizmet içi eğitimlerin şekillendirilebileceğini dile getirdi.

Bakan Selçuk, meslektaşlarına hitaben yaptığı kısa konuşmanın ardından öğretmenleri dinledi. Her branştan onlarca öğretmen hem kendi alanlarına dair bilgileri aktardı. Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin mesajlarını da iletti. Sakarya’da görev yapan öğretmenlerin Bakan Selçuk’a bir sürprizi vardı. “Türküleri çok sevdiğinizi biliyoruz” diyen meslektaşları, Ziya Öğretmen’e doğum günü hediyesi olarak Neşet Ertaş’tan bir türkü armağan etti. Bağlama eşliğinde 'Neredesin Sen' eserini seslendiren öğretmenlere Bakan Selçuk da eşlik etti.

AİLELER İÇİN OYUN ÖNERİLERİ

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve ebeveynlerden de doğum günü hediyesi istedi. Selçuk, paylaşımında "Küçük bir doğumgünü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu üç gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu üç günü güzel hatırlamak için üç oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek" dedi. Bakan’ın mesajında şu öneriler yer aldı.

1. GÜN: Bir de böyle yürü

Kağıtlara aşağıdaki yönergeleri yazın ve her birini keserek katlayın. Daha sonra bir torbaya koyarak karıştırın, sırayla bir kağıt çekin ve sırayla çıkan yönergeleri eğlenerek uygulayın. Yönergeler: Çamurda sırtında yük varmış gibi yürü. Sıcak kumlarda yürüyormuş gibi yürü. Yürümeye yeni başlamış bebek gibi yürü. Bozulmak üzere olan bir robot gibi yürü. Bebeğini uyandırmaktan korkan bir anne gibi yürü. Cam kırıklarının üzerinde yürüyormuş gibi yürü. Buz üstünde yürüyor gibi yürü. Bacaklarında karıncalar varmış gibi yürü. Mutlu bir haber almış gibi yürü.

2. GÜN: Bana beni anlat

Yapışkanlı kağıtlara meyve, şehir, kitap, eşya, davranış, şarkı gibi kelimeler yazın. Herkes kendi alnına kağıtta yazılanı görmeyecek şekilde yapışkanlı kağıtlardan bir tane yapıştırsın. Sırayla birbirinize 'Canlı mı cansız mı? Konuşabiliyor mu, konuşamıyor mu? Gezilebilen bir yer mi? Daha önce hiç gördün mü?' gibi cümleler sorarak alnınızda yazan kelimeyi bulmaya çalışın.

3. GÜN: Kağıtlara basma

Atık gazete kağıtlarını buruşturarak yere belirli mesafelerle bırakın. Aile bireylerinden birini seçin, gözlerini bir mendille kapatın ve oyunu başlatın. Yerdeki kağıtlara basmadan sizin sağa-sola-ileri yönergelerinize uyarak yürüyüşünü tamamlasın. Bastığı kağıtları sayın. Sıra diğer oyuncuya geçsin.