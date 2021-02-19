Doğan Cüceloğlu ismi o okulda yaşayacak

İstanbul Beşiktaş’taki evinde düşerek 83 yaşında hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu, herkes tarafından sevilen bir isimdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onun ismini yaşatmak için İstanbul’daki Küçükçekmece Fen Lisesi’nin adını Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi olarak değiştirdi. Kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

“Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk‘un tensipleri ile İstanbul Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu FenLisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Doğan Hoca'nın adının olduğu her yerde önce çocuk; çocuk sevgisi ve çocuk hakkı konuşulurdu. Bu toprakların yetiştirip büyüttüğü milyonlarca çocuğumuza hayat hikayesiyle ilham olsun diye #DoğanCüceloğlu ismini Küçükçekmece Fen Lisemizde yaşatacağız. Hatırasına hürmetle..."

2020-2021 eğitim öğretim yılıyla birlikte faaliyete geçen 32 derslikli okulda 271 öğrenci eğitim görüyor.