Doğal kelimesinin eş anlamlısı nedir? Doğalın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Türkçede genel olarak her kelimenin bir eş anlamlı karşılığı bulunur. Böylece cümleler farklı biçimlerde daha zengin ve etkili olarak kullanma imkanı verir. Özellikle hem günlük yaşamda hem de öğrenciler için eğitimleri açısından önemli bir zenginlik katar. Bu doğrultuda doğal kelimesinin eş anlamlı sözcükleri vardır ve farklı yerlerde kullanmak için merak edilir.

Doğal Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Doğal kelimesinin eş anlamlı 3 farklı karşılığı bulunmaktadır. Bu karşılıklar aynı anlamı üzerinden bu yazılışları farklı olarak değişik yerlerde kullanım imkanı sunuyor.

- Tabii

- Katıksız

- Saf

Bu şekilde yukarıdaki eş anlamlı karşılıkları ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanmak mümkün.

Doğalın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman Doğal kelimesinin karşılığı olarak tabii, katıksız ve saf kelimeleri kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu kelimeleri üzerinden farklı örnek cümleler kullanmak mümkün.

‘’Onun gerçekten saf bir yanı var.’’

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‘’O katıksız bir inanca sahip.’’

‘’ Öncelikle yaşamın tabii yanlarını keşfetmek gerekir.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde verildiği gibi eş anlamlı kelimeler üzerinden kullanmak mümkün.