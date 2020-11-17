Dikkat! Sınav salonlarınız değişebilir

ÖYSM’nin paylaştığı yazının detayları şöyle:

“Sağlık Bakanlığının ‘HES Kodu’ uygulaması, başkanlığımızca gerçekleştirilen sınavlarda adayların COVID-19 durumlarını takip etmek için kullanılıyor. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncelleniyor. Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan veriler doğrultusunda COVID-19 pozitif / temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgileri güncelleniyor. Bu durumdaki adaylar, başkanlığımız tarafından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendiriliyor. Sağlık Bakanlığı verilerinden COVID-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar, üzerinde HES kodu bulunan sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav binasında COVID-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınıyor. HES Kodlarından COVID-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesajla bilgilendirme yapılıyor. Bu tarihten sınav gününe kadar COVID-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az üç saat öncesinde kısa mesajla bilgilendiriliyor. COVID-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekiyor. Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta gibi yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekiyor.”