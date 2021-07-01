Hürriyet Eğitim
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DGS: Dikey Geçiş Sınavı Belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Temmuz'da yapılacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.