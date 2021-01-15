Devama göre karne notu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilk ve ortaokullarda birinci dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavlarınsa geçerli olacağı duyurulmuştu. Ancak salgın koşulları ve uygulamada birlik açısından bu karardan vazgeçildi. İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

Birçok öğrenci karardan memnun ancak isteyen veliler, 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurarak, yapılan sınavlardan alınan notların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

KARNE DAĞITIMI YOK

Öte yandan salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

HANGİ SINIFTA NASIL OLACAK?

Dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek.

4. sınıflarda dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanacak.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

Bu uygulamalar birinci dönemle sınırlı tutulacak.

TÜM SINAVLARIM İYİ GEÇMİŞTİ

Eymen Şanlı (8.sınıf öğrencisi): Birinci dönem tüm yazılılarımızı olduk. Bazılarının notları açıklanmadı sadece. Sınav notlarım önceki yıllara göre daha düşük. Çünkü uzaktan eğitimde derslerimize tam uyum sağlayamadık. O yüzden notların karneye yansımayacak olması beni sevindirdi.

Esad Akkaya (7. sınıf öğrencisi): Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, İngilizce derslerinden yazılılarının tamamını olduk. Boşuna mı girmiş olduk yani sınavlara. Ben tüm sınavlardan 85 üstü almıştım. Derse katılıma göre not verilecek olması benim notlarımı düşürür o zaman. Derse giren var, giremeyen var. Ben notlarımın karneye yansımasını istiyorum.

Ayşe Akkaya (Veli): Bir öğretmen sabah 8.30’da derse başlıyorsa ertesi gün daha farklı bir saate alabiliyor dersi. Haliyle bu gibi durumlarda bazı dersleri kaçırabiliyoruz. Bundan ziyade örneğin bizim evde son iki haftadır internet problemi var. Çocuklar derse giremiyor. Karne notları eğer derse katılıma göre verilecekse biz zaten baştan kaybettik. O sebeple ben okula başvurup notların karneye girilmesini isteyeceğim.