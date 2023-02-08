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Depremzede öğrencilere nakil kolaylığı

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#MEB#Mahmut Özer#Nakil
Depremzede öğrencilere nakil kolaylığı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 18:12

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle eğitim ve öğretime verdiği araya ilişkin bazı kararlar aldı.

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Bakan Özer deprem bölgesindeki öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacağını belirtmişti. MEB’den yapılan yazılı açıklamada da bölgede alınacak yeni tedbirler şöyle sıralandı:

Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Afet bölgesindeki illerde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için Türkiye genelindeki okullara il, ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.

SINAVLAR ERTELENDİ
Diğer yandan, 07-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, Bilim ve sanat merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine, afet bölgesindeki illerde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.

Bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek.

Türkiye genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının özellikle deprem bölgesinde yer alan ve valiliklerce kullanılması uygun görülen okul ve eklentilerinin vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması adına açık tutulması yönünde gerekli önlemler sürdürülecek.

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#MEB#Mahmut Özer#Nakil

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