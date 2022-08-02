Demirören MTAL şampiyonlar liginde

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte savunma sanayi, siber güvenlik, yazılım, havacılık, medya gibi farklı alanlarda eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği belirlendi. Bakan Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimlerin artarak devam ettiğini belirterek, bu liselerin yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi bir başarıya imza attığını söyledi. Bakan Özer, şöyle dedi:





“Türkiye artık birçok alanda atılım yaparken bizler de okullarımızı günün teknolojisine uygun bir şekilde dizayn ediyoruz. Savunma sanayi, siber güvenlik, havacılık, mikro mekanik ve medya alanında olduğu gibi birçok farklı alanda öğrenci yetiştiren mesleki ve teknik liseleri devreye soktuk. Bunun gibi birçok alanda diğer meslek liselerine de rol model olabilecek okullar açtık. Bu, Türkiye’de mesleki eğitimle ilgili algıyı tersine çevirdi. Bugün artık mesleki eğitimi başarılarıyla konuşuyoruz.

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EN YÜKSEK PUANLA

Daha önceden ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci almışlar ve akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönelimlerinin ne kadar arttığını göstermişlerdi. Bu sene bunlara kısa süre önce açmış olduğumuz Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katıldı ve en yüksek puanla öğrenci almayı başardı.”