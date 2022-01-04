Darüşşafaka Sınavı başvuruları başladı

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İL DIŞINDAN GELENLERE DESTEK SAĞLANACAK

Tüm Türkiye’den başvuru alan Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da düzenlenecek. Bu iller dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencinin,

• T.C. vatandaşı olması

• Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

• Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması

• 2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

• 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

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HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

• Adayın okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

• Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

• Başvuru Formu (doldurulmuş)