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Darüşşafaka Sınavı başvuruları başladı

#Darüşşafaka#Darüşşafaka Eğitim Kurumları#Burs
Darüşşafaka Sınavı başvuruları başladı

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. Son başvuru tarihi 23 Mayıs olan ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olanlar, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

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İL DIŞINDAN GELENLERE DESTEK SAĞLANACAK
Tüm Türkiye’den başvuru alan Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da düzenlenecek. Bu iller dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
Öğrencinin,
• T.C. vatandaşı olması
• Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
• Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması
• 2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
• 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması 

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HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
• Adayın okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
• Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
• Başvuru Formu (doldurulmuş) 

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#Darüşşafaka#Darüşşafaka Eğitim Kurumları#Burs

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