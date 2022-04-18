Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Dalyan ne demek, ne anlama gelir? Dalyan gibi demek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#Eğitim#Araştırma#Dalyan Ne Demek
Dalyan ne demek, ne anlama gelir Dalyan gibi demek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir takım kelimelerin sahip oldukları anlamlar bilinmemektedir. Dalyan kelimesi de sık olarak kullanılan bir kelime olsa bile sahip olduğu anlam bilinmemektedir. Dalyan ne demek, ne anlama gelir? Dalyan gibi demek kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Dalyan kelimesinin sahip olduğu anlam ile ilgili detayları derledik.

Haberin Devamı

Dalyan kelimesi, günümüzde sıklıkla karşınıza çıkabilecek olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Dalyan kelimesinin genel olarak boylu poslu kişileri ifade etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Dalyan denildiği zaman genel olarak iri yarı olan ve vücut yapısı geniş kişiler ifade edilmek istenmektedir.

 Dalyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Dalyan kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Dalyan kelimenin sahip olduğu anlamın deniz, göl, ırmak gibi sularda, kıyılara yakın yerlerde su içinde çakılmış kazıklara gerilmiş ağlardan oluşturulan büyük, geniş balık avlama yeri olduğunu söylemek mümkündür. Dalyan kelimesi aynı zamanda dış görünüş özelliklerini betimlemek için de kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir.

Haberin Devamı

 Dalyan Gibi Demek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Dalyan kelimesi dilimizde kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlara sahip olabilmektedir. Dalyan kelimesinin ise dalyan gibi şeklinde bir kullanımının olduğu bilinmektedir. Dalyan gibi kelimesi genel olarak iri yarı kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda boylu poslu olan kişileri betimlemek için de dalyan gibi kelimesinin kullanıldığı bilinmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Dalyan Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi

BAKMADAN GEÇME!

5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi