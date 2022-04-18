Dalyan ne demek, ne anlama gelir? Dalyan gibi demek kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Dalyan kelimesi, günümüzde sıklıkla karşınıza çıkabilecek olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Dalyan kelimesinin genel olarak boylu poslu kişileri ifade etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Dalyan denildiği zaman genel olarak iri yarı olan ve vücut yapısı geniş kişiler ifade edilmek istenmektedir.

Dalyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dalyan kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Dalyan kelimenin sahip olduğu anlamın deniz, göl, ırmak gibi sularda, kıyılara yakın yerlerde su içinde çakılmış kazıklara gerilmiş ağlardan oluşturulan büyük, geniş balık avlama yeri olduğunu söylemek mümkündür. Dalyan kelimesi aynı zamanda dış görünüş özelliklerini betimlemek için de kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir.

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Dalyan Gibi Demek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Dalyan kelimesi dilimizde kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlara sahip olabilmektedir. Dalyan kelimesinin ise dalyan gibi şeklinde bir kullanımının olduğu bilinmektedir. Dalyan gibi kelimesi genel olarak iri yarı kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda boylu poslu olan kişileri betimlemek için de dalyan gibi kelimesinin kullanıldığı bilinmektedir.