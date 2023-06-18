Dakika dakika AYT

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10.15 SINAV BAÅžLADI
Saatler 10.00â€™a yaklaÅŸÄ±rken son dakikalarda koÅŸarak sÄ±nav binalarÄ±ndan iÃ§eri giren adaylarÄ±n da tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nav 10.15 itibarÄ±yla baÅŸladÄ±. YKSâ€™nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testiâ€™nde (AYT)Â TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ±-Sosyal Bilimler-1 Testiâ€™nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testiâ€™nde 40, Matematik Testiâ€™nde 40 ve Fen Bilimleri Testiâ€™nde 40 soru sorulacak. Toplam 160 soruyu yanÄ±tlamak iÃ§in adaylarÄ±n 180 dakikalarÄ± olacak.Â Â Adaylar sÄ±nav salonlarÄ±nda ter dÃ¶kerken dÄ±ÅŸarda onlarÄ± bekleyenler ise meraklÄ± ve heyecanlÄ± gÃ¶zlerle sÄ±nav binasÄ±nÄ± izliyor. Veliler kendi heyecanlarÄ± ve sÄ±nav sÃ¼reÃ§leri hakkÄ±nda sohbet ediyor. Hepsi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n uzun hazÄ±rlÄ±k maratonun en iyi ÅŸekilde sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in birbirlerine iyi dileklerde bulunuyor.
10:00 KAPILAR KAPATILDIÂ
Saat tam 10.00â€™da tÃ¼m sÄ±nav merkezlerinde kapÄ±lar kapatÄ±ldÄ±. Gelen tÃ¼m adaylar evrak kontrolÃ¼ ve Ã¼st aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nav merkezlerindeki yerlerini aldÄ±. 10:15â€™te sÄ±navÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk 135 dakika geride kalana yani 12:30â€™a kadar salonlardan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yok. Muhabirlerimizin sÄ±navÄ± takip ettiÄŸi Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ktisat FakÃ¼ltesi ve BeylikdÃ¼zÃ¼ PÄ±narkule Ortaokuluâ€™a gelen adaylardan eksik evrak nedeniyle giremeyen ya da geÃ§ kalan olmadÄ±. Ailelerin stres dolu bekleyiÅŸi de an itibarÄ±yla baÅŸladÄ±.Â
09.30 ERKEN GÄ°REN DE VAR SON ANI BEKLEYEN DE
Saatlerin 09:30â€™u gÃ¶stermesiyle sÄ±nava yalnÄ±zca 45 dakika kaldÄ±. Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde adaylar ilk olarak bu saatlerde sÄ±nav salonlarÄ±na girmeye baÅŸladÄ±. Aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ã¶perek ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekerek uÄŸurluyor. GÃ¼venlik gÃ¶revlileri yaptÄ±klarÄ± anonsla adaylardan kimlik ve sÄ±nava giriÅŸ belgelerini kontrol etmelerini istedi. AdaylarÄ±n bir kÄ±smÄ± ortama alÄ±ÅŸmak iÃ§in erken girmeyi tercih ederken ailelerinden son tavsiyeleri aldÄ±. Ä°Ã§eri girenlerin evraklarÄ± kontrol ediliyor ve Ã¼st aramasÄ± yapÄ±lÄ±yor. KapÄ±larÄ±n kapanmasÄ±na yarÄ±m saat kala hala sÄ±nav binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde olanlar son dakikalarÄ± saymaya devam ediyor. Åžu dakikalarda sÄ±nava girecek adaylarÄ±n ve onlarÄ± Ã¼Ã§ saat boyunca bekleyecek olan veli ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri ÅŸÃ¶yle:
Åžule YÄ±lmaz: Ä°lk kez sÄ±nava giriyorum ve oldukÃ§a heyecanlÄ±yÄ±m. DÃ¼nkÃ¼ sÄ±nav orta derece zordu. Ä°yi bir puan alÄ±rsam tercih yapacaÄŸÄ±m.
EN GÃœZEL BABALAR GÃœNÃœ ARMAÄžANI
BazÄ± sÄ±nav merkezlerinde geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llardan farklÄ± bir durum yaÅŸanÄ±yor. Bu kez babalar Ã§ocuklarÄ±nÄ± deÄŸil, Ã§ocuklar babalarÄ±nÄ± sÄ±nava getiriyor. BugÃ¼nÃ¼n aynÄ± zamanda babalar gÃ¼nÃ¼ olmasÄ± da bu tabloyu gÃ¶renlere â€˜iÅŸte bir babanÄ±n alacaÄŸÄ± en gÃ¼zel hediyeâ€™ dedirtiyor. "OkumanÄ±n yaÅŸÄ± yok" diyen babalarÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesi yorumlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
09.00 ADAYLAR GELMEYE BAÅžLADI
YKSâ€™nin ikinci oturumu AYTâ€™nin baÅŸlamasÄ±na 2 saat 15 dakika kala sÄ±nav merkezlerinin Ã¶nÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k kalabalÄ±klar oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸi ÅŸansa bÄ±rakmak istemeyenler daha da erken gelerek saat 7:30 sÄ±ralarÄ±nda sÄ±nav merkezlerinin etrafÄ±na gelerek vakit geÃ§irdi. Saatlerin 9'u gÃ¶stermesiyle birlikte sÄ±nava 1 saat 15 dakika kala sÄ±nav merkezine giriÅŸlere izin verilmeye baÅŸlandÄ±. Ancak aileler ve adaylarÄ±n Ã§oÄŸu birlikte biraz daha vakit geÃ§irmeyi tercih etti. Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde AYTâ€™ye girecek olanlar arasÄ±nda ilk gelenler ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
Melda Bal: AYTâ€™ye sayÄ±saldan gireceÄŸim. BugÃ¼n Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi EndÃ¼stri MÃ¼hendisliÄŸiâ€™ni kazanmak iÃ§in buradayÄ±m. SorularÄ±n Ã§ok kolay olmasÄ±nÄ± istemiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ ayÄ±rt edici ve eleyici olmalÄ±. Emeklerimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak iÃ§in sorularÄ±n zorluÄŸunu orta seviye bekliyorum. DÃ¼n TYTâ€™de TÃ¼rkÃ§enin kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± bugÃ¼n sÄ±navÄ±n zor olacaÄŸÄ±na iÅŸaret diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. HeyecanlÄ± deÄŸilim kahvaltÄ±mÄ± yaptÄ±m erkenden Ã§Ä±kÄ±p geldim Ã§Ã¼nkÃ¼ her sene geÃ§ kalanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e kendimi riske atmak istemedim ve 8â€™e doÄŸru geldim.
Ã–zlem Demir: OÄŸlumun baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve umuyorum. SÄ±nava girmeden Ã¶nce ona tek tavsiyem dikkatli olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oluyor.