Dakika dakika AYT

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10.15 SINAV BAÅžLADI

Saatler 10.00â€™a yaklaÅŸÄ±rken son dakikalarda koÅŸarak sÄ±nav binalarÄ±ndan iÃ§eri giren adaylarÄ±n da tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nav 10.15 itibarÄ±yla baÅŸladÄ±. YKSâ€™nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testiâ€™nde (AYT)Â TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ±-Sosyal Bilimler-1 Testiâ€™nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testiâ€™nde 40, Matematik Testiâ€™nde 40 ve Fen Bilimleri Testiâ€™nde 40 soru sorulacak. Toplam 160 soruyu yanÄ±tlamak iÃ§in adaylarÄ±n 180 dakikalarÄ± olacak.Â Â Adaylar sÄ±nav salonlarÄ±nda ter dÃ¶kerken dÄ±ÅŸarda onlarÄ± bekleyenler ise meraklÄ± ve heyecanlÄ± gÃ¶zlerle sÄ±nav binasÄ±nÄ± izliyor. Veliler kendi heyecanlarÄ± ve sÄ±nav sÃ¼reÃ§leri hakkÄ±nda sohbet ediyor. Hepsi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n uzun hazÄ±rlÄ±k maratonun en iyi ÅŸekilde sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in birbirlerine iyi dileklerde bulunuyor.

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SÄ±nava Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde giren adaylardan IÅŸÄ±k Ã‡aÄŸatay, bina kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ne 5 dakika kala geldi. EvraklarÄ± tamamdÄ± ancak kulaÄŸÄ±nda piercing olduÄŸu iÃ§in gÃ¶revliler tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±, Ã§Ä±karmasÄ± istendi. Ancak sÄ±kÄ±ÅŸan piercing yerinden Ã§Ä±kmadÄ±. Annesiyle birlikte son saniyeye kadar Ã§Ä±karmak iÃ§in uÄŸraÅŸan IÅŸÄ±kâ€™a sÃ¼re dolunca gÃ¶revliler de yardÄ±m etti. KapÄ±lar kapandÄ± annesi merakla bekledi. IÅŸÄ±k Ã‡aÄŸatay kulaÄŸÄ±ndaki takÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±yla sÄ±nava alÄ±ndÄ±.

10:00 KAPILAR KAPATILDIÂ

Saat tam 10.00â€™da tÃ¼m sÄ±nav merkezlerinde kapÄ±lar kapatÄ±ldÄ±. Gelen tÃ¼m adaylar evrak kontrolÃ¼ ve Ã¼st aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nav merkezlerindeki yerlerini aldÄ±. 10:15â€™te sÄ±navÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk 135 dakika geride kalana yani 12:30â€™a kadar salonlardan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yok. Muhabirlerimizin sÄ±navÄ± takip ettiÄŸi Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ktisat FakÃ¼ltesi ve BeylikdÃ¼zÃ¼ PÄ±narkule Ortaokuluâ€™a gelen adaylardan eksik evrak nedeniyle giremeyen ya da geÃ§ kalan olmadÄ±. Ailelerin stres dolu bekleyiÅŸi de an itibarÄ±yla baÅŸladÄ±.Â

09.30 ERKEN GÄ°REN DE VAR SON ANI BEKLEYEN DE

Saatlerin 09:30â€™u gÃ¶stermesiyle sÄ±nava yalnÄ±zca 45 dakika kaldÄ±. Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde adaylar ilk olarak bu saatlerde sÄ±nav salonlarÄ±na girmeye baÅŸladÄ±. Aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ã¶perek ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekerek uÄŸurluyor. GÃ¼venlik gÃ¶revlileri yaptÄ±klarÄ± anonsla adaylardan kimlik ve sÄ±nava giriÅŸ belgelerini kontrol etmelerini istedi. AdaylarÄ±n bir kÄ±smÄ± ortama alÄ±ÅŸmak iÃ§in erken girmeyi tercih ederken ailelerinden son tavsiyeleri aldÄ±. Ä°Ã§eri girenlerin evraklarÄ± kontrol ediliyor ve Ã¼st aramasÄ± yapÄ±lÄ±yor. KapÄ±larÄ±n kapanmasÄ±na yarÄ±m saat kala hala sÄ±nav binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde olanlar son dakikalarÄ± saymaya devam ediyor. Åžu dakikalarda sÄ±nava girecek adaylarÄ±n ve onlarÄ± Ã¼Ã§ saat boyunca bekleyecek olan veli ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri ÅŸÃ¶yle:

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GeniÅŸ ailemizle buraya geldik ve kÄ±zÄ±m heyecanlÄ± olduÄŸu iÃ§in erken gitmek istedi. Onu ÅŸans Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¼zel dileklerle uÄŸurladÄ±k umarÄ±m sÄ±navÄ± gÃ¼zel geÃ§er. TÄ±p istiyor ve baÅŸaracaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.

Åžule YÄ±lmaz: Ä°lk kez sÄ±nava giriyorum ve oldukÃ§a heyecanlÄ±yÄ±m. DÃ¼nkÃ¼ sÄ±nav orta derece zordu. Ä°yi bir puan alÄ±rsam tercih yapacaÄŸÄ±m.

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Ekonomi ya da gÄ±da uzmanlÄ±ÄŸÄ± okumak istiyorum. Biraz heyecan ve gerginlik var. Bu sefer dÃ¼nkÃ¼ sÄ±navdan daha da zor olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.ÂSÄ±nav iÃ§in bir yÄ±ldÄ±r hazÄ±rlanÄ±yorum. Kurslara gittim. Bu sebeple bugÃ¼n oldukÃ§a heyecanlÄ±yÄ±m yerimde duramÄ±yorum. DÃ¼n de heyecan sebebiyle sÄ±nav biraz zor geÃ§ti. BugÃ¼n daha iyi geÃ§mesini bekliyorum. Sosyoloji okumak istiyorum.Â

EN GÃœZEL BABALAR GÃœNÃœ ARMAÄžANI

BazÄ± sÄ±nav merkezlerinde geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llardan farklÄ± bir durum yaÅŸanÄ±yor. Bu kez babalar Ã§ocuklarÄ±nÄ± deÄŸil, Ã§ocuklar babalarÄ±nÄ± sÄ±nava getiriyor. BugÃ¼nÃ¼n aynÄ± zamanda babalar gÃ¼nÃ¼ olmasÄ± da bu tabloyu gÃ¶renlere â€˜iÅŸte bir babanÄ±n alacaÄŸÄ± en gÃ¼zel hediyeâ€™ dedirtiyor. "OkumanÄ±n yaÅŸÄ± yok" diyen babalarÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesi yorumlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

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SÄ±nava ikinci giriÅŸim. Ä°lkinde yerleÅŸemediÄŸim iÃ§in yeniden deniyorum. Elektrik mÃ¼hendisliÄŸi okumak istiyorum. OÄŸlum beni sÄ±nava getirdi.Kendimi garip hissediyorum. Bu yÄ±l 11'inci sÄ±nÄ±fa yeni geÃ§tim. 2 sene sonra sÄ±nava gireceÄŸim. Ä°lginÃ§ oldu.Â

Ä°kinci sÄ±nav giriÅŸimim. GenÃ§lere Ã¶rnek olmak istiyorum. OkumanÄ±n yaÅŸÄ± yok. Kendimi gayet enerjik hissediyorum. Biraz da heyecan var tabii.DÃ¼n de sÄ±nava getirdim babamÄ±. Benim yerime babamÄ±n sÄ±nava giriyor olmasÄ± garip. Benimle yarÄ±ÅŸÄ±yor mu diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â

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Hafif heyecan duygusu var. OÄŸullarÄ±m beni sÄ±nava getirdi. Gelmeyin dedim ama geldiler. Bu sayede sÄ±nav heyecanÄ±nÄ± Ã¶nden yaÅŸÄ±yorlar. Ä°yi bir puan alÄ±p tercih yapmak istiyorum.Ben seneye sÄ±nava gireceÄŸim. Onun yerine ben heyecanlandÄ±m. SÄ±nava girdiÄŸi iÃ§in mutluyum. Ben de onu beklerken gÃ¶zlem yapÄ±yorum.Babama gÃ¼veniyorum bence iyi bir puan alacak. SÄ±nav sonuna kadar bekleyeceÄŸiz.Â

09.00 ADAYLAR GELMEYE BAÅžLADI

YKSâ€™nin ikinci oturumu AYTâ€™nin baÅŸlamasÄ±na 2 saat 15 dakika kala sÄ±nav merkezlerinin Ã¶nÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k kalabalÄ±klar oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸi ÅŸansa bÄ±rakmak istemeyenler daha da erken gelerek saat 7:30 sÄ±ralarÄ±nda sÄ±nav merkezlerinin etrafÄ±na gelerek vakit geÃ§irdi. Saatlerin 9'u gÃ¶stermesiyle birlikte sÄ±nava 1 saat 15 dakika kala sÄ±nav merkezine giriÅŸlere izin verilmeye baÅŸlandÄ±. Ancak aileler ve adaylarÄ±n Ã§oÄŸu birlikte biraz daha vakit geÃ§irmeyi tercih etti. Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde AYTâ€™ye girecek olanlar arasÄ±nda ilk gelenler ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Melda Bal: AYTâ€™ye sayÄ±saldan gireceÄŸim. BugÃ¼n Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi EndÃ¼stri MÃ¼hendisliÄŸiâ€™ni kazanmak iÃ§in buradayÄ±m. SorularÄ±n Ã§ok kolay olmasÄ±nÄ± istemiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ ayÄ±rt edici ve eleyici olmalÄ±. Emeklerimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak iÃ§in sorularÄ±n zorluÄŸunu orta seviye bekliyorum. DÃ¼n TYTâ€™de TÃ¼rkÃ§enin kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± bugÃ¼n sÄ±navÄ±n zor olacaÄŸÄ±na iÅŸaret diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. HeyecanlÄ± deÄŸilim kahvaltÄ±mÄ± yaptÄ±m erkenden Ã§Ä±kÄ±p geldim Ã§Ã¼nkÃ¼ her sene geÃ§ kalanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e kendimi riske atmak istemedim ve 8â€™e doÄŸru geldim.

DÃ¼n uzun bir stresli bekleyiÅŸin ardÄ±ndan bugÃ¼n yine benzer bir gÃ¼n geÃ§ireceÄŸiz. Ama hiÃ§bir ÅŸey ondan Ã¶nemli deÄŸil ve Ã¶nemli olan kÄ±zÄ±mÄ±n mutluluÄŸu.DÃ¼n sÄ±navÄ±m gÃ¼zel geÃ§ti. SÃ¶zelde uzun sorulardan ziyade edebi metinler olmasÄ± bence zorlayÄ±cÄ± kÄ±sÄ±mdÄ±. Buna bakarak bugÃ¼n de zor sorular bekliyorum. BugÃ¼n sayÄ±saldan gireceÄŸim ama eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±k bÃ¶lÃ¼mlerini de iÅŸaretleyeceÄŸim. YDTâ€™ye de katÄ±lacaÄŸÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ makine mÃ¼hendisliÄŸi olmazsa dil okumak istiyorum. HeyecanÄ±n dÃ¼n daha fazlaydÄ±. SaÄŸlamcÄ± biri olduÄŸum iÃ§in geldiÄŸimizde sÄ±nava 2 saatten fazla vardÄ±.Â

Ã–zlem Demir: OÄŸlumun baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve umuyorum. SÄ±nava girmeden Ã¶nce ona tek tavsiyem dikkatli olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oluyor. Ä°rem Ã‡akan: DÃ¼n TYT gÃ¼zel geÃ§ti. Benim ikinci senem ve geÃ§en seneye kÄ±yasla daha zor bir sÄ±navdÄ±. DÃ¼n zor sorularÄ±n gelmesi bugÃ¼nÃ¼n kolay olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor bence. KapÄ±larÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte iÃ§eri girmeyip babamla vakit geÃ§irmeyi tercih ettim. YarÄ±m saat kala iÃ§eri girip ortama daha da alÄ±ÅŸmak istiyorum. Stresi azaltmak iÃ§in erken geldim bugÃ¼n daha rahat olmayÄ± bekliyordum. UmarÄ±m psikolojiyi kazanabilirim.

TYT Ã§ok farklÄ± ve karÄ±ÅŸÄ±k geldi. TÃ¼rkÃ§e gerÃ§ekten oldukÃ§a zorladÄ±. Matematikte daha fazla soru Ã§Ã¶zebilirdim ama TÃ¼rkÃ§e sebebiyle sÃ¼rem yetmedi. BugÃ¼n daha iyi geÃ§mesini umut ediyorum. Bir de sÄ±nav stresi de eklenince sorular oldukÃ§a zorlaÅŸÄ±yor. BugÃ¼n Ã§Ã¶zmeye matematikten baÅŸlayacaÄŸÄ±m.Â

SÄ±nava kaÃ§Ä±ncÄ± kez giriyorum ben de hatÄ±rlamÄ±yorum. 3 diplomam var, bir diploma daha almak istiyorum. SÄ±nav Ã¶ncesi edebiyat konularÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§iriyorum. YazarlarÄ± ve eserleri karÄ±ÅŸtÄ±rmaktan korkuyorum. EÄŸitim fakÃ¼ltesini kazanmak istiyorum. Heyecan azalmadÄ±, tam gaz devam ediyor.Â