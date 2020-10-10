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Haber Giriş: 10.10.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Dağ köyüne kardeşlik okulu

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Dağ köyüne kardeşlik okulu
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Dünya İnsani Dayanışma Derneği'nin (World Human Relief) girişimleriyle Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kavurmaçukuru Mahallesi'nde yaptırılan Yıldız-Ünal Soyata ilk ve ortaokulu törenle açıldı.

Dernek Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, "Burayı sadece okul olarak görmenizi istemem. Biz buraya okul inşa etmedik. Burası farklı mezheplerden, etnik kimliklerden ve siyasi görüşlerden birçok insanın bir araya gelerek inşa ettiği kardeşliktir. Sadece okul değil, kardeşlik yuvasıdır" dedi.
İş insanı Nur Eskiyapan'ın desteğiyle yaklaşık 7 ay önce temeli atılan okulun açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş’in yanı sıra bürokratlar, dernek üyeleri vatandaşlar katıldı. Uzun zamandır hayalini kurduğu okul projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen iş insanı Nur Eskiyapan, anne ve babasının adları verilen okula sağlık sorunları nedeniyle gelemediklerini söyledi.

Dağ köyüne kardeşlik okulu

"VALİDEN 'YENİ MATEMATİK ÖĞRETMENİNİZİM' ESPRİSİ

Vali Okay Memiş, okul yaptıran dernek üyeleri ve hayırsever iş insanına teşekkür etti. Vali Memiş, iş insanı Nur Eskiyapan'a, Başsavcı Burhan Bölükbaşı ise Doç. Dr. Ayten Zara'ya plaket ve teşekkür belgesi verdi. Çocuklarla birlikte okulun kurdelesini kesen Vali Memiş ve beraberindekiler sınıfları gezdi. Vali Memiş’in, girdiği sınıfta 'Beni tanıyor musunuz?' sorusuna öğrencilerden aldığı hayır cevabı üzerine, 'Ben sizin yeni matematik öğretmeninizim' diyerek yaptığı espri gülüşmelere sebep oldu.

Dağ köyüne kardeşlik okulu

88 ÖĞRENCİSİ VAR

Açılış sonrası Vali Memiş ile öğrenciler voleybol oynadı. Katılımcılar okul açılışını bahçede halay çekerek kutladı. 60 ilkokul, 28 de ortaokul öğrencisinin eğitim-öğretim göreceği okulda 11 öğretmen ve 2 görevli bulunuyor.

Dağ köyüne kardeşlik okulu

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