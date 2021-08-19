Hürriyet Eğitim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarda 6 Eylül’de başlaması nedeniyle aşı olmayan öğretmen ve personelden haftada en az iki kez PCR testi istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle temaslı ancak aşı olmamış öğretmen ve diğer personelden haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
Aynı şekilde üniversite öğrenci ve personelinden de düzenli olarak PCR testi isteyeceğiz.” açıklamasında bulundu.