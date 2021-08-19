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HaberlerEğitim HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarda 6 Eylül’de başlaması nedeniyle aşı olmayan öğretmen ve personelden haftada en az iki kez PCR testi istenecek
GeriEğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarda 6 Eylül’de başlaması nedeniyle aşı olmayan öğretmen ve personelden haftada en az iki kez PCR testi istenecek
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.08.2021 - 20:05 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarda 6 Eylül’de başlaması nedeniyle aşı olmayan öğretmen ve personelden haftada en az iki kez PCR testi istenecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarda 6 Eylül’de başlaması nedeniyle aşı olmayan öğretmen ve personelden haftada en az iki kez PCR testi istenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle temaslı ancak aşı olmamış öğretmen ve diğer personelden haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aynı şekilde üniversite öğrenci ve personelinden de düzenli olarak PCR testi isteyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

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