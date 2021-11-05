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Cübbe ne demek, ne anlama gelir? Cübbe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Cüppe#Nedir
Cübbe ne demek, ne anlama gelir Cübbe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Cüppe, günlük hayatta sık sık karşılaşılan ve kullanılan bir kelime olarak bilinir. Yaygın bir şekilde kullanılmasının nedenlerinden biri kullanım alanlarının birden fazla olmasıdır. Tek bir anlam değil birden fazla anlama tekabül etmektedir. Bu sebepten dolayı günlük yaşantıda her yerde karşımıza çıkabilir. Giyilen bir giysi kategorisinde yer alan cüppe, cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilmektedir. İsim kökenli bir kelime olup, yapıca isim olarak kullanılan bir sözcük olarak bilinmektedir. Peki, cüppe nedir? Cübbe ne anlama gelir? TDK'ya göre cüppe ne demektir ve ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

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Cüppe bir giysi çeşidi olup, çeşitli ve farklı alanlarda kullanım özelliği gösteren bir kelime olarak tanımlanabilir.

 Cüppe Ne Demektir? 

 Cüppe, üniversite öğretim üyesinin, mezuniyeti olan öğrenci ya da kişilerin üstüne aldığı, din adamlarının da zaman zaman kullandığı yanları geniş olan, düğmesiz ve boyu uzun olan bir giysi olarak bilinir.

  Cüppe Ne Anlama Gelir?

 Cüppe, geniş ve düğmesiz bir kıyafet anlamına gelmektedir. Kaftana benzerlik gösterir ancak daha resmi alanlarda kullanılmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilen bir kelimedir.

  Cüppe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Cüppe kelimesi TDK'ya göre de üniversiteden mezun olan öğrencilerin mezuniyet esnasında giydikleri kıyafet, öğretim üyelerinin ders esnasında kullandıkları kıyafet, görev başındayken din adamları tarafından kullanılan bir giysi olarak tanımlanmıştır.

 

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#TDK#Cüppe#Nedir

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