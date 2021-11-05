Cübbe ne demek, ne anlama gelir? Cübbe kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Cüppe bir giysi çeşidi olup, çeşitli ve farklı alanlarda kullanım özelliği gösteren bir kelime olarak tanımlanabilir.

Cüppe Ne Demektir?

Cüppe, üniversite öğretim üyesinin, mezuniyeti olan öğrenci ya da kişilerin üstüne aldığı, din adamlarının da zaman zaman kullandığı yanları geniş olan, düğmesiz ve boyu uzun olan bir giysi olarak bilinir.

Cüppe Ne Anlama Gelir?

Cüppe, geniş ve düğmesiz bir kıyafet anlamına gelmektedir. Kaftana benzerlik gösterir ancak daha resmi alanlarda kullanılmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilen bir kelimedir.

Cüppe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Cüppe kelimesi TDK'ya göre de üniversiteden mezun olan öğrencilerin mezuniyet esnasında giydikleri kıyafet, öğretim üyelerinin ders esnasında kullandıkları kıyafet, görev başındayken din adamları tarafından kullanılan bir giysi olarak tanımlanmıştır.