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COVID-19 yeni eğitim döneminde dünyayı nasıl etkiliyor?

#COVID-19#Eğitim#ABD
COVID-19 yeni eğitim döneminde dünyayı nasıl etkiliyor
Zülal ATAGÜN

Pandemi kaynaklı bir buçuk yılı aşkın uzaktan eğitim döneminin ardından, yüz yüze eğitime geçen ülkelerde farklı uygulamalar gündeme geldi. Bazı bölgelerde okullar tekrar kapanmaya giderken, bazı ülkelerde aşılama oranları hızla arttı.

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ABDPfizer-BioNTech’in koronavirüs aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda düşük dozlarda güvenli ve etkili olduğunun açıklanmasıyla birlikte gözler ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) çevrildi. FDA tarafından izin verilirse, aşı milyonlarca Amerikan ailesi ve Amerikan eğitim sistemi için oyunun kurallarını değiştireci bir faktör olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 ila 11 yaşları arasında yaklaşık 28 milyon çocuk var. Bu rakam, Mayıs ayında Pfizer aşısı için uygun olan 12 ile 15 yaş arasındaki 17 milyondan çok daha fazla öğrenciye işaret ediyor.
Bu arada Wisconsin eyaletinde çocukları COVID-19 a yakalanan iki aile, öğrencilere maske zorunluluğu getirmeyen okul yönetimlerine dava açtı. New York Times’ın haberine göre Shannon Jensen ve Gina Kildahl, okula maskeyle gitmelerine rağmen çocuklarının COVID-19 kapması üzerine salgın önlemlerini uygulamayan okulları dava etti.

Avustralya: Avustralya’nın başkenti Canberra, yetkililerin 12 yaş ve üstü nüfusun yüzde 99’undan fazlasının en az bir doz COVID-19 aşısı olduğunu bildirmesiyle karantinadan çıktı, okullarda eğitim yüz yüze devam ediyor.12 yaş ve üstü nüfusun yüzde 76’sı tam olarak aşılandı. Sydney’de ise 16 yaş ve üstü nüfusun tam aşılanan yüzde 73,5’ine restoran, kuaför ve zorunlu olmayan alışverişe gitmek gibi yeni özgürlüklerden yararlanma izni verildi.

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Yeni Zelanda: Kovid-19’un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Yeni Zelanda’da, sağlık ve eğitim sektöründe çalışanların Kovid-19 aşısını yaptırmaları zorunlu hale getirildi. Yeni kurallara göre, sağlık sektöründe çalışanların ilk dozlarını 30 Ekim’e, ikinci dozlarını da 1 Aralık’a kadar, eğitim sektöründe öğrencilerle teması olan kişilerinse, ilk aşılarını 15 Kasım’a, ikinci dozu da 1 Ocak 2022’ye kadar yaptırmaları gerekiyor.

Tayland - Nepal: UNICEF’in yeni yayınlanan raporuna göre, koronavirüsün yeni varyantları bölgeye yayılırken birçok çocuk ikinci bir okul kapanması riskiyle karşı karşıya. Asya’daki ülkeler öğrencilere uzaktan eğitim sağlamak için önlemler alırken, bölgedeki lise öğrencilerinin en az yüzde 28’ine veya ilkokul öncesi 220 milyona aşı için ulaşılamıyor.

Letonya: Hükümet, Covid-19 ile ilgili mevcut durumu tersine çevirmek amacıyla 21 Ekim’den 15 Kasım’a kadar ülke genelinde karantina tedbirleri uygulanacağını duyurdu. Okullardaki tatil dönemi 1 hafta daha uzatılacak. Yapılan düzenleme ile 1 Kasım’dan itibaren 1’inci ve 3’üncü sınıflar okullara dönecek 4’üncü ve 12’nci sınıflar ise 1 Kasım’dan 15 Kasım’a kadar uzaktan eğitim görecek.

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İngiltere: İngiltere’de ortaokullardaki öğrencilerin derslerde maske takma sayılarında artış görüdü. Bazı bölgelerde artan vaka sayıları ve yanlış negatif PCR testi sorunları nedeniyle okullardan gelecek hafta için önlemleri artırmaları istendi. Öğrenciler bu haftanın sonunda 1’inci dönem ara tatiline çıkacak.

İspanya: Bir ay önce 12 yaşından küçük 5,2 milyon öğrenci okula döndü. İspanyol nüfusunun yüzde 80’i tamamen aşılandı. Diğer yandan aşılanmamış grupta enfeksiyonlarda bir artış olmadığı gözlendi. Virüsün tamamen ortadan kaldırılması beklenmese de uzmanlar, ilkokullarda altı yaşından büyük öğrencilerin artık yüz maskesi takmak zorunluluğunun kalkmak üzere olduğunu belirtiyor.

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İtalya: 15 Ekim’de yürürlüğe giren “Yeşil Pasaport” uygulamasıyla birlikte öncelikle üniversite öğrencileri ve tüm kademedeki öğretmenlerin sağlık bilgileri kontrol altına alındı. Ardından Yeşil Pasaport tüm özel sektör ve kamu çalışanlarına zorunlu hale geldi. Devlet, dijital sertifika “Yeşil Pasaport”unu göstermeyen kişileri bin 500 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılıyor. Bazı kurallar gevşemiş olsa da ülke genelinde konuyla ilgili protestolar devam ediliyor.

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#COVID-19#Eğitim#ABD

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