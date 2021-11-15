Cömert kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cömertin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Cömert kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eli Sıkı

2- Cimri

3- Varyemez

4- Kısmık

5- Hasis

6-Bî-zer

7- Pinti

Cömert Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Alicenap:

Arapça kökenli bir sözcük olan alicenap, ali ve cenap kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Alicenap hem şerefli hem de cömert anlamına gelir.

2- Bonkör:

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan bonkör kelimesinin sözlük anlamı iyi kalplidir. Kelime cömert anlamını Türkçede kazanmıştır.

3- Semih:

Semahat kelimesinden türetilmiş olan semih, cömert ve bonkör sözcükleriyle eş anlamlıdır. Semih, aynı zamanda ülkemizde erkek çocuklarına verilen popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık 25 bin kişi bu ismi taşımaktadır.

Cömert Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Onun gibi ''alicenap'' insanlar asla üç beş kuruşun hesabını yapmazlar.

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2- Ali'nin bu kadar bonkör biri olduğunu daha yeni öğreniyorum.

3- Bu fani dünyada cimri olup mal istifleyeceğine ''semih olup'' fakire fukaraya yardım et.