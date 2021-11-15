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Çok kelimesinin eş anlamlısı nedir? Çok eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Çok#Nedir
Çok kelimesinin eş anlamlısı nedir Çok eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Çok, insanların günlük hayatlarında en fazla kullandığı kelimelerden biri olmaktadır. Özellikle herhangi bir şeyin miktarını belirme açısından oldukça önemlidir. Üstelik bu kelimenin manası ve eş anlamlısı TDK'de sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Bu sebeple Çok kelimesinin eş anlamlısı nedir? Çok kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Çok kelimesi eski Türkçe kökenli bir sözcük olmakla beraber bu kelimeyi eski Türkler de oldukça kullanmaktaydı. Aynı zamanda çok kelimesinin yerine gelebilecek aşırı, bol, birçok, pek gibi kelimeler vardır.

 Çok Ne Demek?

 Çok kelimesi etimolojik olarak eski Türkçede ''ço'' kelimesinden türetilmiş durumdadır. Çok kelimesi ''fazla, azın tersi'' anlamlarında kullanılmaktadır. Kişi ''Bu yemek bana çok geldi'' dediğinde yemeğin fazla ya da bol oluşu kastedilir.

 Çok Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? (TDK)

 Türkçede kelimelerin yazılışları farklı olsa da anlam bakımından birebir aynı olan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden çok kelimesinin eş anlamları epeyce bulunmaktadır. Bunlar;

Fazla

Birçok

Hayli

Aşırı

Bol

Yaygın

Ağır

Enli

Epey

Pek

Pek çok

Okkalı

Gani

Gayet

Zengin

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 Çok Kelimesinin Eş Anlamlı Örnek Cümleleri

 - Bu adamın pazıları epey büyük.

 - Hava bir hayli soğudu.

 - Her şeyin aşırısı zarar derler.

 - Şirketin pek çok sorunu var ama kimse ilgilenmiyor.

 - Allah gani gani rahmet eylesin, pek severdim kendisini.

 - Tatilde bol bol kitap okudum.

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#TDK#Çok#Nedir

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