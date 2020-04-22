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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.04.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Çocuklara 23 Nisan daveti: TRT EBA TV'ye gelin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınladığı videoda çocukları TRT EBA TV'de yayınlanacak 23 Nisan özel yayınına davet etti.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınladığı videoda çocukları TRT EBA TV'de yayınlanacak 23 Nisan özel yayınına davet etti. Heyecanlı olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Evet, çocuklar heyecanla o günü beklediğinizi biliyorum. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Sizin için harika bir program hazırladık. Büyük güne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümüne sadece bir gün kaldı."

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