Çocuklara 23 Nisan daveti: TRT EBA TV'ye gelin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınladığı videoda çocukları TRT EBA TV'de yayınlanacak 23 Nisan özel yayınına davet etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınladığı videoda çocukları TRT EBA TV'de yayınlanacak 23 Nisan özel yayınına davet etti. Heyecanlı olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Evet, çocuklar heyecanla o günü beklediğinizi biliyorum. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Sizin için harika bir program hazırladık. Büyük güne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümüne sadece bir gün kaldı."
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