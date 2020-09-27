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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.09.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

‘Çocuklar öğretmenlere tutunup büyüyecek’

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‘Çocuklar öğretmenlere tutunup büyüyecek’
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Muş’un Aydıngün mezrasına okuma atölyesi yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili, “Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. Bugün sabahtan bir kare... Muş Aydıngün mezrasında okuma atölyesi yapan öğretmenlerimiz... İyi ki varsınız” dedi.

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