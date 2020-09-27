‘Çocuklar öğretmenlere tutunup büyüyecek’

Bakan Selçuk, konuyla ilgili, “Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. Bugün sabahtan bir kare... Muş Aydıngün mezrasında okuma atölyesi yapan öğretmenlerimiz... İyi ki varsınız” dedi.