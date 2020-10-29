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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 18:06 | Son Güncelleme:

Çiftçi çocuklarına bin tablet

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Çiftçi çocuklarına bin tablet
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Kayseri Şeker Fabrikası tarafından çiftçi çocuklarına bin adet tablet dağıtıldı.

Kayseri Şeker Fabrikasında düzenlenen törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiler ve çocukları katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Değerli başkanımız burada ne istesek yardımcı oluyor. Ne istesek derken, şehrimize katkı sağlayacak, örneğin şuanda Keykubat Millet Bahçesi yapılıyor, buradaki çalışmalarımızı kolaylaştırıyorlar, sağ olsunlar" diye konuştu.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise, Kayseri Şeker´in büyük bir aile olduğunu belirterek, "Ailemizin bütünlüğü içerisinde gençlerimizi, çocuklarımızı ve diğer aile fertlerimizi de düşünmemiz gerekiyor, bizim hem sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde hem de eğitime katkı anlamında önemli çalışmalarımız var. Biz söz verdiğimiz gibi bin adet tableti temin ettik" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından çiftçi çocuklarına bin adet tablet dağıtıldı.

Çiftçi çocuklarına bin tablet

 

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