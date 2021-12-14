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Cereyan etmek ne demek, ne anlama gelir? Cereyan etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Cereyan#Kelime#TDK
Cereyan etmek ne demek, ne anlama gelir Cereyan etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen cereyan kelimesinin sözlük anlamı akıştır. Cereyan etmek, bir şeyin gerçekleşmesi, ortaya çıkması ve vuku bulması anlamına gelir. Bu kelime genellikle aniden gerçekleşen ve herkesi şaşırtan olaylar için kullanılır. Kelimenin terim anlamı ise ekol ve fikir akımıdır. Örnekler: 1- Dadaizm Cereyanı 2- İkinci Yeni Cereyanı. Cereyan etmek ne demek, ne anlama gelir? Cereyan etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Cereyan etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Gerçekleşmek 2- Tahakkuk etmek 3- Olmak 4- Meydana gelmek 5- Tecelli Etmek 6- Sökün Etmek 7- Akmak 8- Sürmek 9- Devam Etmek 10- Geçip Gitmek

 Cereyan etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Cereyan etmek kelimesinin ilk anlamı akış, ikinci anlamı ise geçiştir. Bu kelime 18. yüzyıldan itibaren olmak ve gerçekleşmek manasında da kullanılmaya başlanmıştır.

 Cereyan etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Cereyan etmek bir tamlama olduğu için kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

 Cereyan etmek - Doğru Kullanım

 Cereyanetmek - Yanlış Kullanım

 Not: Bu kelime halk arasında ''Ceryan etmek'' şeklinde de telaffuz edilir. Ancak kelimenin doğru yazılışı ''cereyan etmek'' şeklindedir.

 Cereyan etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Olaylar onların değil benim dediğim gibi cereyan etti.

 2- Bahsedilen hırsızlık olayı dün gece yarısından sonra cereyan etmiş.

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#Cereyan#Kelime#TDK

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