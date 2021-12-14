Cereyan etmek ne demek, ne anlama gelir? Cereyan etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Cereyan etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gerçekleşmek 2- Tahakkuk etmek 3- Olmak 4- Meydana gelmek 5- Tecelli Etmek 6- Sökün Etmek 7- Akmak 8- Sürmek 9- Devam Etmek 10- Geçip Gitmek

Cereyan etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Cereyan etmek kelimesinin ilk anlamı akış, ikinci anlamı ise geçiştir. Bu kelime 18. yüzyıldan itibaren olmak ve gerçekleşmek manasında da kullanılmaya başlanmıştır.

Cereyan etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Cereyan etmek bir tamlama olduğu için kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Cereyan etmek - Doğru Kullanım

Cereyanetmek - Yanlış Kullanım

Not: Bu kelime halk arasında ''Ceryan etmek'' şeklinde de telaffuz edilir. Ancak kelimenin doğru yazılışı ''cereyan etmek'' şeklindedir.

Cereyan etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Olaylar onların değil benim dediğim gibi cereyan etti.

2- Bahsedilen hırsızlık olayı dün gece yarısından sonra cereyan etmiş.