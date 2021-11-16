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Cehalet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cehaletin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Cehalet#Nedir
Cehalet kelimesinin eş anlamlısı nedir Cehaletin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Cehalet kelimesi en çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Türkçe kökenli olmayan bu kelimenin eş anlamlı kelimeleri de yer almaktadır. Cehalet kelimesinin anlamına yakın olan eş anlamlı kelimeleri ile alakalı olarak örnek cümleler bulunuyor. Son günlerde cehalet kelimesinin eş anlamlı kelimeleri araştırılması trend aramalar haline gelmiştir. Peki, cehalet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cehaletin eş anlamı ile örnek cümleler nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Cehalet kelimesinin kökeni Arapçadır. Bu kelimenin iki tane eş anlamlı kelimesi yer almaktadır. Cehalet kelimesi ile alakalı olarak da Türk Dil Kurumlarında bir takım örnek cümleler yer almaktadır.

 Cehalet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Cehalet kelimesinin ilk olarak eş anlamlı kelimesi, bilgisizlik kelimesidir. İkinci eş anlamlısı ise bilmezliktir. Her iki kelime de cehalet kelimesi ile aynı olarak kullanılıp bu kelimeler sık sık birbirinin yerine gündelik hayatta kullanılmaktadır.

 Cehaletin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

 - Bir toplumda cehalet söz konusu ise o toplumda gelişim olması düşünülemez.

 - Her zaman her yerde cehalete karşı dik durmalıyız.

 - Cehalet dünyadaki en tehlikeli şeylerden bir tanesidir.

 - Cehalet insanı ölüme sürükleyecek kadar kötü bir olgudur.

 - Bilgisiz olan kişiler ne yaptıklarının da tam olarak farkında değildirler.

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 - Bir ortamda bilmezlik hakim ise derhal o ortamdan uzaklaşmak kendinize yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olacaktır.

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#TDK#Cehalet#Nedir

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