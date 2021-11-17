Çavdar nedir, ne işe yarar? Çavdar nerede hangi ilde yetişir? Çavdar ekmeğinin beyaz ekmeğe göre faydaları..

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Çavdar daha çok Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki olarak bilinmektedir. Ülkemizde de çavdar bitkisinin yetiştiriciliği yaygın olarak bilinmektedir. Dünya'nın en büyük çavdar üreticisi olan ülke Rusya olup Türkiye'de dünyada önemli çavdar üreticisi olan ülkeler arasında yer almaktadır.

Çavdar Nedir?

Çavdar bilimsel adı secale cereale olan bir bitkidir. Buğdaygiller familyasına mensup olan çavdar bitkisi aslında bir tahıl bitkisidir. Çavdar ilk kez tarihte milattan önce 6500 yıllarında keşfedilmiş bir bitkiydi. O zamanlar Asya'nın batısında yetişen çavdar bitkisi günümüze kadar gelmeyi başarmış olan bir bitkidir.

Ne İşe Yarar?

1) Kilo Kontrolü Sağlanır

Kilo kontrolü günümüzde pek çok hastalığın önlenmesi açısından çok önemlidir. Özellikle obezitenin önlenmesi için çok önemlidir. Kilo kontrolünün sağlanması açısından bol lifli olan çavdar tüketimi de tavsiye edilmektedir. Bundan dolayı çavdar mevcut kilonun korunmasını sağlar. Kolay sindirilebilen bir gıda olduğu için bağırsaklara da oldukça iyi gelmektedir.

2) Safra Kesesine İyi Gelir

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Safra kesesine oldukça iyi gelen çavdar bitkisi özellikle safra kesesinde sık sık meydana gelen taşların yok edilmesi açısından son derecede önemlidir. Safra tesesi taş oluşumunu engelleyen çavdar bitkisi uzman doktorlar tarafından da önerilen bir bitkidir.

3) Bağırsak Kanserini Önler

Özellikle bağırsaklara çok iyi geldiği için bağırsak kanseri gibi oluşum riskini azaltır. Çavdar sindirim sistemi açısından bol lif içerdiğinden dolayı kolay sindirilebilirdir. Bundan dolayı sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilere tavsiye edilen çavdarın tüketilmesi son derecede önemlidir. Kanser oluşumunu da minimum seviyeye indiren çavdar oldukça faydalıdır.

4) Şeker Hastalığına İyi Gelir

Şeker hastalığı tıp dilinde diyabet olarak bilinen bir hastalıktır. Ülkemizde en çok görülen hastalıkların başında yer alan şeker hastalığı için çavdar ekmeği tüketilmesi önerilmektedir. Çavdar ekmeği hem şekeri önler hem de şeker hastalığının belirtilerini azaltır. İnsülin direncini de kontrol eden şeker hastalığı için çavdar tüketimi oldukça önemlidir.

5) Kolesterol Kontrolü Sağlar

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Çavdar bitkisi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre menopoz sonrasında ki kolesterol kontrolü için çavdar tüketimi tavsiye ediliyor. Çavdar tüketimi menopoz döneminde de bayanlar için bu dönemin hafif atlatılmasını sağlar. Menopoz belirtilerini önemli ölçüde gideren çavdar kolesterolün kontrolü için birçok kişi tarafından öneriliyor.

Çavdar Nerede Hangi İlde Yetişir?

Çavdar bitkisinin yetişmesi için çorak topraklara ihtiyaç vardır. Çorak topraklar da ülkemizde en fazla İç Anadolu bölgesinde yetişmektedir. Ülkemizde en fazla çavdar yetiştiriciliği Niğde ve Kayseri illerinde görülmektedir.

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Çavdar Ekmeğinin Beyaz Ekmeğe Göre Faydaları

- Çavdar ekmeği beyaz ekmeğe göre daha fazla lif içermektedir. Bundan dolayı kolay sindirilebilen bir ekmek olarak bilinir. Aynı zamanda beyaz ekmeğe göre daha az şeker içermektedir.

- Çavdar ekmeği lif potasyum, kalsiyum, magnezyum ve vitaminler açısından beyaz ekmeğe göre daha zengin olan bir ekmektir.

- Beyaz ekmeğin neden olduğu vücut kan şekerinin yükselmesi çavdar ekmeğinde görülmez.

- Kalp ritmi bozuklukları gibi hastalıklara çavdar ekmeği iyi gelir.