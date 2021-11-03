Çamurluk ne demek, ne anlama gelir? Çamurluk kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Çamurluk kelimesi günlük hayatta birçok alanda kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle çamurdan korunma maksadıyla kullanılan bu kelimeyi en çok taşıtlarda duymuşuzdur. Çamurluk kelimesinin anlamı ise çamuru çok olan yer, tekerleklerin üst bölümünü örtmeye yarayan parça gibi manalara gelmektedir.

Çamurluk Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Çamurluk kelimesi bazen gün içerisinde bazen televizyonlarda bazen de internet gibi mecralarda karşılaşılan kelimelerden biridir. Çamurluk kelimesinin çamuru çok olan yer, taşıtlarda tekerleğin üstünü örten parça gibi pek çok manası vardır.

Çamurluk kullanım alanına göre oldukça önemli bir malzemedir. Çünkü çamurlu alanlardan taşıtla da ya da yürüyerek geçildiğinde çamurluklara fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan çamurluk önem arz eden bir malzeme olmaktadır.

Çamurluk Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Çamurluk kelimesi gün içerisinde sıklıkla işitilen bir kelimedir. Fakat insanlar tarafından bu kelime TDK'de sıklıkla ne anlama geldiği araştırılmaktadır. Çamurluk kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre şu şekildedir:

- ''Paçaları çamurdan korumak için giyilen tozluk''

- ''Çamuru çok olan yer''

- ''Taşıtlarda tekerleklerin üst bölümünü örtmeye yarayan parça'' gibi anlamlarda kullanılmaktadır.