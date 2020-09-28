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Eğitim
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Bursluluk sınav sonuçları açıkladı

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Bursluluk sınav sonuçları açıkladı
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MEB tarafından 5 Eylül’de yapılan İOKBS sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ‘//www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/’ internet adresinden öğrenilebiliyor.

5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.

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