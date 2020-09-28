Bursluluk sınav sonuçları açıkladı
MEB tarafından 5 Eylül’de yapılan İOKBS sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ‘//www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/’ internet adresinden öğrenilebiliyor.
5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.
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