Bugünü unutun, yarına odaklanın

CEVAPLARA BAKMAYIN

Vural Aksankur: TYT mantık ağırlık bir test ve bu tarz sınavlar da öğrencileri yorar. Sınavdan sonra öğrencilerin motivasyonu düşebilir. Dolayısıyla öğrencilerin sınavdan çıktıktan sonra bunu dert etmemesi gerekiyor. Yarın bilgi ağırlıklı olan AYT sınavı var. Tabii ki formül ağırlıklı ama ‘ezbere’ dayalı bir sınav değil. Dolayısıyla AYT bitiğinde öğrenciler cevaplarından daha emin olacaklar. Yine de bugün sınavdan çıktıktan sonra büyük çoğunluğun, sınavı nasıl geçerse geçsin, motivasyonu biraz düşebilir. Bunu yükseltmek için tavsiyem internette ya da televizyonda soru çözümü izlemesinler. Çünkü bir hata bile yakalasalar etkisi büyük olabilir.



OLUMLU DÜŞÜNÜN

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe: İki sınav arasında dinlenmek çok önemli. Aşırıya kaçmadan sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek, gevşemeye çalışmak, temiz hava almak, denize gitmek ya da yürüyüşe çıkmak yapılabilecekler arasında. Ailelerin de çocukları zorlamaması gerekiyor. Sınava girecek aday ne istiyorsa o şekilde davranmalı, yalnız kalmak istiyorsa yalnız kalmalı, arkadaşlarıyla olmak istiyorsa olmalı. Tabii ki burada psikoloji de çok önemli bir unsur. İlk sınav iyi geçmemişse, ikinci sınav için olumlu düşünmek gerekiyor. Girecekleri sınava odaklanmaları önemli çünkü o da yeni bir şans olacak. Bunu olumsuz düşüncelerle karartmamak gerekiyor.

ANALİZ YAPMAYIN



Salim Ünsal: Sınavdan sonra sınavla ilgili analiz yapmaya gerek yok. Ancak şöyle bir gerçek var: TYT, AYT’den daha çok heyecanlandırır. Çünkü böyle bir merkezi sınava ilk kez girenler için TYT ilk deneyimdir. Aynı zamanda 135 dakikada 120 soru çözmenin yaratacağı zaman baskısı da adayları psikolojik olarak etkileyecektir. Bu zaman sorunu nedeniyle sınav üniversite adayı öğrenciler için ister istemez bekledikleri performansta geçmeyebilir. Ancak sınavdan çıktıktan sonra dinlenmek, sonraki sınav için olumlu düşünceler oluşturmak gerekli. AYT için kaygılanmaya gerek yok çünkü AYT her zaman çalışan öğrenci için TYT’den daha kolay bir sınavdır. YDT’de ise 120 dakikada 80 soru çözecekler. 130 bin civarı aday sınava girecek. Çoğu da zaten çok iyi dil eğitimi almış kişiler dolayısıyla korkmadan, ne yaptığını bilerek hareket ettikleri bir sınav olacak.