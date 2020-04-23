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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.04.2020 - 00:11,Son Güncelleme:

Bugün 23 Nisan

23 Nisan 1920’de Birinci Meclis kurulmuş bir yıl sonra 23 Nisan 1921’de de bu büyük olayın her yıl milli bayram olarak kutlanmasına karar verilmişti. Ve 1929 yılında Türkiye’nin büyük bayramı Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. İşte o günden sonra 23 Nisan, Milli Egemenlik ve Çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 23 Nisan’ı bu yıl 100'üncü defa kutluyoruz. Ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100’ncü yıl Marşı’nı dinlerken nice yüzyıllara Türkiye diyoruz.

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