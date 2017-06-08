Bu ülkelerde eğitim bedava

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FRANSA

FRANSIZCAN VARSA DURMA

Özellikle mühendislik ve sosyal bilimlerdeki güçlü üniversiteleri, ücretsiz veya çok az ücretle nitelikli bir yükseköğretim için önde gelen ülkeler arasında. THE’nın dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 200’de 5 üniversiteyle temsil edildi. İngilizce programlar azınlıkta olsa da, son yıllarda artıyor. Uluslararası öğrenciler özellikle lisans eğitimi öncesinde Fransızca hazırlık okullarına gitmeyi tercih edebiliyor. Bunlar çoğunlukla ücretli. Yükseköğretimi daha cazip hale getiren en önemli özellik QS’in ‘Dünyanın En İyi Öğrenci Şehirleri Sıralaması 2017’de 2’nci sırada yer alan, Paris. Şehirde Ecole Normale Superieure (ENS) ile Pierre ve Marie Curie Üniversitesi gibi önde gelen kurumlar var.

www.turquie.campusfrance.org

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NORVEÇ

ŞEHİRDE HAYAT PAHALI

İskandinavya ülkeleri yüksek yaşam standartları, sundukları nitelikli eğitim ve yüksek İngilizce yeterlilikleriyle ön plana çıkıyor. Norveç’te lisans ve yüksek lisans programları tamamıyla ücretsiz. Ancak özellikle lisans eğitimi için adım atmadan önce Norveççe yeterliliğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü lisans programlarının çoğu ülke dilinde. Master ve doktora düzeyindekiler ise ağırlıklı olarak İngilizce. THE’nın dünya sıralamasında Oslo Üniversitesi 132 ve Bergen Üniversitesi 201-250 sıra bandıyla en iyi dereceyi elde ediyor. Ayrıca Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi yaşam bilimlerinde adlarından söz ettiriyor. Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 100 bin doları bulduğu için oldukça pahalı bir ülke. Türkiye’den gidecek öğrencilerin bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Ülkeninlider yükseköğretim kurumlarına ev sahipliği yapan Oslo, QS’in en iyi öğrenci şehirleri sıralamasında 53’üncü. Fakat şehir beklendiği üzere en çok satın alma gücü kriterinden puan kaybediyor. Ayrıntılı bilgi için:

www.studyinnorway.no

FİNLANDİYA

ÜCRETSİZ EĞİTİMDE SON YIL

Finlandiya özellikle ilk, orta ve lise düzeyindeki kaliteli eğitimiyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Yükseköğretimde ülkenin öne çıkan üniversiteleriyse Helsinki, Aalto, Oulu ve Tampere. Finlandiya’da AB ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkeler için ücretsiz yükseköğretimin son yılı. Yeni alınan bir karara göre 2017’de ülkedeki üniversiteler lisans ve yüksek lisans programları için 5 ile 20 bin Euro arasında değişen öğrenim ücretleri talep etmeye başlayacak. Finlandiya’da yükseköğretim fırsatlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.studyinfinland.fi adresinden öğrenilebilir.

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İSVEÇ

HERKES İNGİLİZCE BİLİYOR

Yurtdışında eğitim için akla ilk gelen ülkelerden biri olmasa da Stockholm gibi yaşanabilir şehirleri, güçlü ekonomisi ve özgür atmosferiyle İsveç’teki fırsatlara mutlaka göz atmalısınız. THE’nın dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 100’de 3 üniversiteyle temsil edilen ülkede, Karolinska Enstitüsü, Uppsala, Lund ve Stockholm üniversiteleri bayrağı taşıyor. Özellikle teknoloji ve mühendislik alanındaki inovatif çalışmalarıyla ilgi çekiyorlar. İsveç’in önemli avantajlarından biri de dünyada İngilizce yeterliliğinin en yüksek olduğu ülkelerden olması. İskandinavya’da en fazla İngilizce programa sahip ülke. Programlar genellikle yıllık 5 ile 15 bin Euro arasında değişiyor. QS’in dünyanın en iyi öğrenci şehirleri sıralamasında Stockholm 47 ve Gothenburg 53’üncü sırada. Bu şehirler özellikle iş aktiviteleri ve çekicilik kriterlerinde puan kazanırken, öğrenciler için satın alma gücünde oldukça puan kaybediyor. Çünkü İsveç’te de batıdaki komşusunda olduğu gibi yaşam masrafları hayli yüksek. Eğer burada eğitim almayı düşünüyorsanız, detaylı bilgi:

studyinsweden.se

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AVUSTURYA

SANATIN GÖLGESİNDE

Avusturya, Türkiye’ye yakınlığıyla güçlü bir alternatif. Viyana, Innsbruck ve Viyana Teknik üniversiteleri ülkeyi yarıştatututor. Avusturya’da çok düşük ücretlerle eğitim almak mümkün. Yıllık olarak 2 bin Euro ile en iyi yükseköğretim kurumundaki bir programda eğitiminizi sürdürebilirsiniz. Ülkeye sanat ve kültür alanında güç katan başkent Viyana, QS’in ‘Dünyanın En İyi Öğrenci Şehirleri Sıralaması’nda 16’ncı sırada yer alıyor. Şehir sıralamada çekiciliğiyle öğrencileri büyülüyor. Yükseköğretimle ilgili detaylı bilgi için

www.studieren.at

İTALYA

1000 EURO’YA LİSANS

Başta sanat ve moda okulları olmak üzere birçok özel üniversite, ABD ve İngiltere’deki yükseköğretim kurumlarından bile daha fazla öğrenim ücreti talep edebiliyor. Ancak İtalya’da devlet üniversiteleri çok daha uygun fiyata eğitim alma şansı veriyor. Roma ve Napoli gibi önemli şehirlerde lisans programlarının öğrenim ücretleri yıllık 850 ile 1000 Euro arasında. Başta AB öğrencileri olmak üzere Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna ve Bologna Üniversitesi gibi ülkenin lider yükseköğretim kurumlarında çeşitli burs imkânları da sunuluyor. Detaylı bilgi için www.miur.it'e bir göz atın.

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ALMANYA

GÜÇLÜ EKONOMİ, MAKUL YAŞAM MASRAFLARI

AB’nin en büyük ekonomiye sahip ülkesi. Eğitim devlet tarafından finanse edildiği için ücretsiz. Az sayıda üniversite 250 Euro’yu aşmayan ücretler talep ediyor. Güçlü endüstri bağlantılarına sahip üniversiteleri ülkenin imajını sağlamlaştırıyor. Londra merkezli yükseköğretim değerlendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) son sıralamasına göre, ülkenin en iyisi teknoloji ve mühendislik alanlarındaki öğretimiyle LMU Münih. İlk 100’de 9 üniversiteyle temsil edilen ülkede yükseköğretimin, uluslararası öğrenciler için ücretsiz olması son dönemde çok tartışılıyor. OECD, 2016’da artan öğrenci sayısıyla üniversitelerin ücretsiz eğitimi sürdürmesinin güçleşeceği uyarısı yaptı. Bunun üzerine ülkedeki 16 eyaletten biri olan Baden-Württemberg, 2017 sonbaharından itibaren AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlerin ücret ödemesi gerektiğini duyurdu. Eyaletin başkenti Stuttgart ile beraber Konstanz, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Tübingen ve Heidelberg’de 1.500 Euro’yu bulan öğrenim ücretleri talep edilmeye başlanacak. Ülkeyi uluslararası öğrenciler için cazip hale getiren bir nokta da makul yaşam masrafları. QS’in ‘Dünyanın En İyi Öğrenci Şehirleri Sıralaması 2017’de Berlin 6, Münih ise 9’uncu oldu. İki şehir de öğrencilere sunduğu satın alma gücüyle Budapeşte, St. Petersburg, Atina ve Valensiya’dan sonra Avrupa şehirleri arasında en iyi konumlardan birini elde ediyor.

www.daad-turkiye.org/tr

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İSPANYA

CANLI BİR SOSYAL ORTAM

Benzer iklimiyle Erasmus+ programı çerçevesinde Türkiye’den öğrencilerin en çoktercih ettiği ilk ülke, İspanya. İspanyolca’nın dünya çapında geçerli bir dil olması, yüksek yaşam standartları ve makul şehirleriyle bu Akdeniz ülkesi bir adım öne geçiyor. İspanya’da lisans ve yükseköğretim programları ücretsiz değil, ancak oldukça uygun. Bir devlet üniversitesinde bir yıllık öğrenim ücreti ortalama 1000 Dolar. QS’in ‘Dünyanın En İyi Öğrenci Şehirleri Sıralaması’nda İspanya ilk 100’de 3 şehriyle temsil ediliyor. Barselona 23, Madrid 31 ve Valensiya ise 70’inci sırada kendine yer buluyor. Bu üç şehrin ortak özelliğiyse güçlü bir sosyal ve kültürel yaşamın yanı sıra uluslararası öğrencilere makul harcamalarla eğitimlerini sürdürme imkânı vermesi. Ayrıntılı bilgi için:

www.studyinspain.info