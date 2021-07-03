Bu karnenin heyecanı başka

İki dönemdir karne töreni yaşayamayan öğrenciler, özenle giyinip okula koştular. İlkokul 1’inci sınıftan 2’ye geçen minik öğrenciler için bu tören hayatlarının ilk karne töreniydi. Velilerin de en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu töreni İstanbul Bayrampaşa Hacı İlbey İlkokulu’nda izledik. Minik öğrenciler duygularını şöyle dile getirdi:

Faruk İshakoğlu (1’inci sınıf öğrencisi): Okulla ilgili en çok teneffüsü özledim. Bugün hem karne aldığım için mutluyum hem de tüm gün teneffüs gibi geçtiği için. Sabahtan beri bahçede oyun oynuyoruz. Öğretmenimiz bize topaç hediye etti, ‘sarı fırfır’ koydum adını.

Erva Su Akgül (1’inci sınıf öğrencisi): Ben aslında anaokulunda da karne almıştım ama 1’inci sınıf olduğu için bu başka. Okulda olduğum için çok sevinçliyim. En çok okulda arkadaşlarımla toplanıp kantine gitmeyi özledim.

Nezih Narin (1’inci sınıf öğrencisi): Sınıfta dersleri daha güzel öğreniyoruz. Bilgisayardan derse girmeyi sevmiyorum, okuldan uzak kalmak üzücü oldu. Okuma yazmayı öğrenmek biraz zor oldu ama öğrendim. Bugün sadece karne alacağım için değil okula geleceğim için de çok heyecanlandım. Sabah erkenden hazırlanıp koşa koşa okuluma geldim, çok mutluyum.

ERKENDEN HAZIRLANDIM

Ziya Kerem Yılmaz (1’inci sınıf öğrencisi): Dünden beri çok heyecanlıyım karne alacağım için. Erkenden kalkıp hazırlandım, bugün istediğimiz gibi giyinmemize izin verdiler. Okula gelememek çok zor ve üzücüydü. Okuma yazmayı bilgisayardan öğrenmek güzel değil, zor oldu ama öğretmenim çok yardım etti. Öğretmenimi, arkadaşlarımı, her şeyi çok özlemişim. Bir sonraki dönem bahçede koşup oynamak istiyorum.

BAKAN SELÇUK: YAZA MERHABA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapanışında Ankara’da Akyurt Büğdüz Köyü İlk ve Ortaokulunda öğrencilerin karne törenine katıldı. Bakan Selçuk, çocuklarla kiraz topladı, kümesteki tavukları besledi, çapa yaptı. Sosyal duygusal telafi etkinliklerinin yaz boyu devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, şimdiden gelecek yılın hazırlıklarının da başladığını duyurdu.