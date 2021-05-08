BTK Akademiâ€™den 13 yeni eÄŸitim

BTK Akademinin bu bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla 13 yeni eÄŸitimi daha genÃ§lerin eriÅŸimine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Sayan:

"166 farklÄ± konuda 82 bin 553 dakikaya ulaÅŸan Ã¼cretsiz eÄŸitimlere ilgi duyan tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± davet ediyorum. BTK Akademi ile geleceÄŸin teknolojilerini kodlayan 665 bin Ã¶ÄŸrencimize ve sertifikalarÄ±nÄ± alan 73 bin yeteneÄŸe inancÄ±mÄ±z tam, daima yanlarÄ±ndayÄ±z. Milli Teknoloji Hamlesi izinde koÅŸmaya devam, gelecek iÃ§in daima" dedi

Â BTK Akademinin sunduÄŸu eÄŸitimlere jQuery, jQuery ile Web ProgramcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Kablosuz AÄŸ SÄ±zma Teknikleri, Web Sitesi KullanÄ±labilirliÄŸi, Pardus ArayÃ¼z KullanÄ±mÄ±, Google Cloud ile Bulut BiliÅŸim, ARKit ile ArtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ GerÃ§eklik UygulamalarÄ± GeliÅŸtirme, Temel Elektronik ve RobotiÄŸe GiriÅŸ, Veri Modelleme, Uzaktan EriÅŸim AraÃ§larÄ±, Ã‡evik Proje YÃ¶netimi, Program ve PortfÃ¶y YÃ¶netimi, Microsoft Project ile Proje YÃ¶netimi eklendi. EÄŸitimlere BTK Akademi internet sayfasÄ±ndan eriÅŸilebilecek.