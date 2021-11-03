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Braket ne demek, ne anlama gelir? Braket kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Braket#Nedir
Braket ne demek, ne anlama gelir Braket kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Taşıdığı anlam üzerinden farklı alanlarda kullanılan braket kelimesinin ne demek olduğu merak edilmektedir. Özellikle bu kelime internet üzerinden yaygın biçimde araştırılmaktadır. Peki Braket ne demek, ne anlama gelir? Braket kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgiler.

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Bereket kelimesi hem diş hekimliği sektöründe hem de kitap basım noktasında değerlendirilen anlamları üzerinden öne çıkar. Aynı zamanda taşımış olduğu değişik anlamlar ile Türkçede yerleşik olarak bulunur. Yazılı eserlerde ya da kaynaklarda karşılaşan bu kelimenin ne anlama geldiği ise merak ediliyor.

Braket Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Braket kelimesi taşıdığı anlam üzerinden farklı alanlarda kullanılır.

 - Dikişten çıkan kitapların makine eşliğinde sırtına bez geçirmek

 - Diş hekimliği üzerinden ortodonti tedavisinde kullanılan araç

 Bu şekilde yukarıda verilen farklı anlamda üzerinden değişik alanlarda braket kelimesi kullanılmaktadır. Özellikle söz konusu diş hekimliği olduğu vakit önemli bir araç olarak öne çıktığını söylemek mümkün.

 Braket Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu açısından braket kelimesi yine aynı şekilde iki farklı anlam ile ifade edilir. Öncelikle dikişten çıkan kitapları makine üzerinden sırtına yerleştirilmiş bez olarak anlatılır. Aynı zamanda özellikle diş hekimliği konusunda ortodonti tedavisi için kullanılan bir tür araç olduğunu söylemek mümkün. Amaca uygun olarak cümle içerisinde veya tek başına taşıdığı anlam ile kullanılabilir. Her iki anlam üzerinden de Türkiye'de günlük yaşamda kullanıldığını söylemek mümkün.

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#TDK#Braket#Nedir

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