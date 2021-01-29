Bizim kızlar matematikte fark yaratıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019'da 8'inci sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan farklarıyla ilgili grafiği sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Selçuk Türkiye’nin bu konuda diğer ülkelerden önde olduğu gösteren paylaşımı şöyle:

Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar. pic.twitter.com/ffiahlGDEO — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 29, 2021

Türkiye Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 ‘da bu yıl ilk kez sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktanın, yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştı. Bakan Selçuk “Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak" açıklamasını yapmıştı.