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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.01.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Bizim kızlar matematikte fark yaratıyor

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Bizim kızlar matematikte fark yaratıyor
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de kız öğrencilerin matematik başarısından övgüyle söz etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019'da 8'inci sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan farklarıyla ilgili grafiği sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Selçuk Türkiye’nin bu konuda diğer ülkelerden önde olduğu gösteren paylaşımı şöyle:

Türkiye Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 ‘da bu yıl ilk kez sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktanın, yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştı. Bakan Selçuk “Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak" açıklamasını yapmıştı.

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