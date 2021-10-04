Biosa nasıl girilir? Windows 10'da Bios nasıl açılır?

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Bios bilgisayarda bulunan bir işlem merkezidir. Kişiler bios ayarlarına farklı şekillerde giriş yapabilir. Ayarlar kısmından güncelleme ve güvenlik sekmesinden kurtarmaya gidilir ve daha sonra yeniden başlat sekmesi kullanılır.

Bioasa Nasıl Girilir?

Bilgisayarlar her evde ve iş yerinde bulunan cihazlardan biridir. Özellikle sağladığı kolaylıklar nedeniyle bilgisayarlar her konuda yardımcı oluyor. Bilgisayarlarda yapılan tüm düzenlemeler farklı yöntemlerle yapılıyor. Bilgisayarların kendi içerisinde parçalarına ve özelliklerine göre bazı özel ayarları bulunuyor. Bios bölümü de, bu ayarlamalar için kullanılan bir bölümdür. Bioasa girerek gerekli düzenlemeleri yapmak veya herhangi bir işlem yapmak isteyen bireyler, bios bölümüne nasıl gireceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.

Biosa girmek için bilgisayarın işletim sistemi oldukça önemlidir. Her bilgisayar modelinde farklı yöntemlerle bios bölümüne girilebiliyor. Genellikle bilgisayarların ayarlar kısmından bios bölümüne giriş yapılabilir. Öncelikle bilgisayarlardan ayarlar bölümüne girilmelidir. Ayarlar kısmında güncelleme ve güvenlik başlığı bulunup seçilmelidir. Ekrana gelen kurtarma başlığı seçilerek, gelişmiş başlangıç altında yer alan şimdi yeniden başlat seçeneği kullanılır ve bilgisayar yeniden başlatılarak bios ayarlarına geçiş yapılır.

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Windows 10'da BİOS Nasıl Açılır?

Bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleri kişilerin tercihlerine göre değişebiliyor. Yeni bilgisayarların tamamında neredeyse Windows 10 işletim sistemleri tercih ediliyor. Windows 10 kullanan kişilerin merak ederek bilgi sahibi olmak istediği birkaç konu bulunuyor. Özellikle Windows 10'da biosun nasıl açılacağı merak konusudur. Bireyler Windows 10'da bios ayarlarına ulaşabilmek için bazı yöntemleri uygulaması gerekiyor.

Öncelikle bilgisayar seçeneklerinden ayarlar kısmına girilmelidir. Ayarlar kısmına giriş yapılarak güncelleme ve güvenlik başlığı seçilmelidir. Kurtarma ve daha sonra gelişmiş başlangıç sekmesinin altında bulunan şimdi yeniden başlat seçeneği seçilir ve bilgisayar yeniden başlatılır. Açılan ekranda sorun giderme ve daha sonra gelişmiş seçenekler sekmesinden UEFI Firmware ayarlarına girilir. Yapılan işlemlerle bios açılacaktır.