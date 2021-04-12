BİLSEM’den bin 103 patent başvurusu

MEB, 2019'dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Bu kapsamda, ilk adım mesleki eğitimde atıldı. Fikri mülkiyet çalışmalarına, özellikle mesleki eğitim Ar-Ge merkezlerine ağırlık verilerek geçen yıl 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı. MEB, daha sonra fen liseleri ve BİLSEM'lerde fikri mülkiyet çalışmalarını başlattı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi. BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. BİLSEM'ler bu yılının ilk dört ayında 70 patent, 141 faydalı model, 886 tasarım ve 6 marka olmak üzere bin 103 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 10 ürünün tescili alındı. Başvuruların değerlendirilme aşaması halen devam ediyor. MEB, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere bu yıl 183 ürün tescili almayı hedefliyor.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME AŞAMASI SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitimde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıklarını belirtti. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikri mülkiyet süreçleri ile eğitimler verdiklerini belirten Özer, "Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. Hedef olarak geçen yıl 100 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 188 tescil sayısına ulaştık. Çok sayıda başvurunun değerlendirme aşaması da halen devam ediyor" bilgisini verdi.

753 PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM VE MARKA TESCİL HEDEFİ

Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında fen liselerimizde ve BİLSEM'lerde fikri mülkiyet konusunda önemli adımlar atmaya başladık. Kurulan bu iş birliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin ve BİLSEM'lerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenledik. Fen liselerimizde fikri mülkiyet çalışmaları için çalışma odaları oluşturduk. Bu yıl 320 fen lisemizin her birinin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz. BİLSEM'ler bu konuda oldukça başarılı bir çalışma yürüterek bu yılının ilk dört ayında bin 103 ürün başvurusu yaptılar. 183 BİLSEM'in her birinin en az bir ürün tescil etmesini, mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla bu yılda toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz.”