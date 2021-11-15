Beyaz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Beyazın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Beyaz, Arapça kökenli bir kelimedir ve byd kökünden gelmektedir. Ebyad kelimesi Arapçada beyaz renk demektir. Türkçeye beyaz olarak geçen Ebyad, bir rengi ifade eder. Saflığı ve temizliği simgeler.

Beyaz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Renk dünyasının saflığı ve temizliği simgeleyen beyaz kelimesi, ak kelimesi ile eş anlamlıdır. Ak kelimesi beyaz kelimesinin yerine kullanılabilir. Beyaz Arapça kökenli olmakla birlikte ak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Beyaz renk aynı zamanda ana renkler içerisinde yer alan bir renktir.

Beyazın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Renk ifade eden beyaz kelimesinin eş anlamlısı olan ak kelimesinin kullanıldığı cümleler:

1- Gökyüzündeki bulutların ak rengi göz kamaştırıcı.

2- Ak renkli çarşaflar pazarda yok sattı.

3- Yüzümüzün akı oldu bu delikanlı.

Haberin Devamı

4- Ak rengi bütün renklerle uyum sağlayan bir renktir.

5- Ak yüzlü dedenin anlattıkları çocukları etkilemişti.

6- Çocuk bütün renkleri tanıyordu ama ak renk ne demek bilmiyordu.

7- Boya kutusundaki ak renkli kalem beyaz sayfada nasıl kullanır?

Ak kelimesi mecazi anlamda da kullanılabilir. Yüzümüzün akı deyiminde kullanılan ak kelimesi, iftihar etmek anlamında kullanılmıştır.