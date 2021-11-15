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Beyaz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Beyazın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Beyaz#Nedir
Beyaz kelimesinin eş anlamlısı nedir Beyazın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Renklerin en güzel ve en saflarından biri olan beyaz kelimesinin anlamı nedir ve bu kelime ile eş anlamlı olan kelimeler nelerdir? Beyaz kelimesiyle eş anlamlı olan kelimelerin cümle içerisinde kullanışı nasıldır? Beyaz kelimesinin kökü hangi dile dayanır? Türkçeye hangi dilden geçmiştir? Beyaz kelimesiyle ilgili merak ettiğiniz tüm detayları derledik.

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Beyaz, Arapça kökenli bir kelimedir ve byd kökünden gelmektedir. Ebyad kelimesi Arapçada beyaz renk demektir. Türkçeye beyaz olarak geçen Ebyad, bir rengi ifade eder. Saflığı ve temizliği simgeler.

 Beyaz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Renk dünyasının saflığı ve temizliği simgeleyen beyaz kelimesi, ak kelimesi ile eş anlamlıdır. Ak kelimesi beyaz kelimesinin yerine kullanılabilir. Beyaz Arapça kökenli olmakla birlikte ak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Beyaz renk aynı zamanda ana renkler içerisinde yer alan bir renktir.

 Beyazın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

 Renk ifade eden beyaz kelimesinin eş anlamlısı olan ak kelimesinin kullanıldığı cümleler:

 1- Gökyüzündeki bulutların ak rengi göz kamaştırıcı.

 2- Ak renkli çarşaflar pazarda yok sattı.

 3- Yüzümüzün akı oldu bu delikanlı.

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 4- Ak rengi bütün renklerle uyum sağlayan bir renktir.

 5- Ak yüzlü dedenin anlattıkları çocukları etkilemişti.

 6- Çocuk bütün renkleri tanıyordu ama ak renk ne demek bilmiyordu.

 7- Boya kutusundaki ak renkli kalem beyaz sayfada nasıl kullanır?

 Ak kelimesi mecazi anlamda da kullanılabilir. Yüzümüzün akı deyiminde kullanılan ak kelimesi, iftihar etmek anlamında kullanılmıştır.

 

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